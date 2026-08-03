Казахстан вошел в число самых безопасных стран для инвестиций - СМИ

Казахстан поднялся с 70-го на 53-е место в рейтинге Safest Countries for Investors 2026, улучшив позиции сразу на 17 строчек и став лидером Центральной Азии. Об этом говорится в материале Investing.com. По данным публикации, в первом полугодии 2026 года объем инвестиций в экономику Казахстана вырос на 9,6% и превысил 20 млрд долларов, а частные инвестиции увеличились более чем на 21%.

Кроме того, три ведущих международных рейтинговых агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана. Fitch Ratings сохранило рейтинг на уровне BBB со стабильным прогнозом, S&P Global Ratings — BBB- с позитивным прогнозом, а Moody's подтвердило рейтинг Baa1 с позитивным прогнозом.

В публикации отмечается, что все большую роль при оценке стран для инвестиций играют не только природные ресурсы и налоговые льготы, но и качество государственных институтов, макроэкономическая стабильность, предсказуемость экономической политики и устойчивость к внешним рискам.