  • Главная
  • Новости
  • Казахстан вошел в десятку лучших на Азиаде-2026 в пулевой стрельбе 

Казахстан вошел в десятку лучших на Азиаде-2026 в пулевой стрельбе 

Однако, в личном зачёте нашим спортсменкам не удалось пробиться в финал.

20 Сентября 2026, 12:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК 20 Сентября 2026, 12:13
20 Сентября 2026, 12:13
125
Фото: НОК РК

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе выступила в соревнованиях из пневматической винтовки с 10 метров на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония).

В это виде страну представляли Александра Ле, Елизавета Безрукова и Софья Шульженко.

По итогам квалификации, результаты которой также пошли в командный зачёт, сборная Казахстана набрала 1879.9 очка и заняла шестое место. 

В личном зачёте нашим спортсменкам не удалось пробиться в финал. Александра Ле стала 15-й, Елизавета Безрукова - 22-й, а Софья Шульженко - 28-й.

Самое читаемое

Наверх