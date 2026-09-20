Казахстан вошел в десятку лучших на Азиаде-2026 в пулевой стрельбе 

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе выступила в соревнованиях из пневматической винтовки с 10 метров на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония).

В это виде страну представляли Александра Ле, Елизавета Безрукова и Софья Шульженко.

По итогам квалификации, результаты которой также пошли в командный зачёт, сборная Казахстана набрала 1879.9 очка и заняла шестое место.

В личном зачёте нашим спортсменкам не удалось пробиться в финал. Александра Ле стала 15-й, Елизавета Безрукова - 22-й, а Софья Шульженко - 28-й.