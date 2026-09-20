Казахстан вошел в десятку лучших на Азиаде-2026 в пулевой стрельбе
Однако, в личном зачёте нашим спортсменкам не удалось пробиться в финал.
20 Сентября 2026, 12:13
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20 Сентября 2026, 12:1320 Сентября 2026, 12:13
125Фото: НОК РК
Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе выступила в соревнованиях из пневматической винтовки с 10 метров на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония).
В это виде страну представляли Александра Ле, Елизавета Безрукова и Софья Шульженко.
По итогам квалификации, результаты которой также пошли в командный зачёт, сборная Казахстана набрала 1879.9 очка и заняла шестое место.
В личном зачёте нашим спортсменкам не удалось пробиться в финал. Александра Ле стала 15-й, Елизавета Безрукова - 22-й, а Софья Шульженко - 28-й.
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