Казахстан вошел в Финансовый комитет Всемирной таможенной организации

Казахстан избран в состав Финансового комитета Всемирной таможенной организации (ВТамО) на 2026–2027 финансовый год. Решение принято по итогам 147-й и 148-й сессий Совета ВТамО, которые прошли в Брюсселе.

Казахстанскую делегацию на заседаниях возглавил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Жандос Дуйсембиев.

В ходе сессий представители стран-участниц обсудили развитие международного таможенного сотрудничества, цифровизацию таможенных служб, совершенствование таможенного администрирования, безопасность глобальных цепочек поставок и меры по противодействию таможенным правонарушениям.

Одним из главных итогов для Казахстана стало избрание в Финансовый комитет организации. В Комитете государственных доходов отметили, что это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны государств подгруппы "Восток" Европейского региона и признании активной роли Казахстана в деятельности Всемирной таможенной организации.

Членство в Финансовом комитете позволит Казахстану участвовать в рассмотрении вопросов бюджетной политики ВТамО, распределения финансовых ресурсов и совершенствования механизмов работы организации, а также усилит позиции страны в международном таможенном сотрудничестве.

На полях сессии Жандос Дуйсембиев также провел ряд двусторонних встреч с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, руководством Секретариата ВТамО и представителями таможенных служб Болгарии, Венгрии, Польши, Турции, Республики Корея, Эстонии и Японии.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, обмен опытом в сфере таможенного администрирования, управления рисками, подготовки кадров, а также реализацию совместных проектов в рамках Всемирной таможенной организации.