Казахстан вошел в Финансовый комитет Всемирной таможенной организации
Страна впервые примет участие в решении вопросов бюджетной политики и распределения финансовых ресурсов Всемирной таможенной организации.
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Казахстан избран в состав Финансового комитета Всемирной таможенной организации (ВТамО) на 2026–2027 финансовый год. Решение принято по итогам 147-й и 148-й сессий Совета ВТамО, которые прошли в Брюсселе.
Казахстанскую делегацию на заседаниях возглавил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Жандос Дуйсембиев.
В ходе сессий представители стран-участниц обсудили развитие международного таможенного сотрудничества, цифровизацию таможенных служб, совершенствование таможенного администрирования, безопасность глобальных цепочек поставок и меры по противодействию таможенным правонарушениям.
Одним из главных итогов для Казахстана стало избрание в Финансовый комитет организации. В Комитете государственных доходов отметили, что это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны государств подгруппы "Восток" Европейского региона и признании активной роли Казахстана в деятельности Всемирной таможенной организации.
Членство в Финансовом комитете позволит Казахстану участвовать в рассмотрении вопросов бюджетной политики ВТамО, распределения финансовых ресурсов и совершенствования механизмов работы организации, а также усилит позиции страны в международном таможенном сотрудничестве.
На полях сессии Жандос Дуйсембиев также провел ряд двусторонних встреч с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, руководством Секретариата ВТамО и представителями таможенных служб Болгарии, Венгрии, Польши, Турции, Республики Корея, Эстонии и Японии.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, обмен опытом в сфере таможенного администрирования, управления рисками, подготовки кадров, а также реализацию совместных проектов в рамках Всемирной таможенной организации.
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