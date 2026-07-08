Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев вошел в состав новой Глобальной комиссии AI for Good, созданной при Международном союзе электросвязи ООН (ITU), передает BAQ.KZ.

Комиссия объединяет более 40 руководителей государств, международных организаций и крупнейших мировых технологических компаний. Ее задача — вырабатывать практические решения по развитию искусственного интеллекта, повышению доверия к новым технологиям и сокращению цифрового неравенства.

Вместе с Жасланом Мадиевым в состав комиссии вошли руководители Microsoft, NVIDIA, Amazon, Qualcomm, Accenture, Anthropic, Pfizer, а также представители других международных организаций и государств.

Первое заседание комиссии прошло 8 июля в Женеве в рамках саммита AI for Good Global Summit. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие безопасных технологий и расширение доступа стран к современным цифровым решениям.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития отметили, что включение Жаслана Мадиева в состав комиссии свидетельствует о растущем участии Казахстана в формировании мировой повестки в сфере искусственного интеллекта.