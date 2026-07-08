Казахстан вошел в глобальную комиссию ООН по развитию ИИ
В новой комиссии ITU будут разрабатывать международные подходы к безопасному развитию искусственного интеллекта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев вошел в состав новой Глобальной комиссии AI for Good, созданной при Международном союзе электросвязи ООН (ITU), передает BAQ.KZ.
Комиссия объединяет более 40 руководителей государств, международных организаций и крупнейших мировых технологических компаний. Ее задача — вырабатывать практические решения по развитию искусственного интеллекта, повышению доверия к новым технологиям и сокращению цифрового неравенства.
Вместе с Жасланом Мадиевым в состав комиссии вошли руководители Microsoft, NVIDIA, Amazon, Qualcomm, Accenture, Anthropic, Pfizer, а также представители других международных организаций и государств.
Первое заседание комиссии прошло 8 июля в Женеве в рамках саммита AI for Good Global Summit. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развитие безопасных технологий и расширение доступа стран к современным цифровым решениям.
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития отметили, что включение Жаслана Мадиева в состав комиссии свидетельствует о растущем участии Казахстана в формировании мировой повестки в сфере искусственного интеллекта.
Самое читаемое
- На 8 июля в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Известные артисты, спортсмен и депутаты вошли в список НПК
- В Актау мужчину арестовали после скандальной выходки в жилом доме
- Инвесторы обвалили акции Samsung после рекордного квартала
- Астанчанин оформил кредит по чужим данным на 1,4 млн тенге