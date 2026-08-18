Казахстан остается в первой категории рекомендаций Госдепартамента США для путешественников – Level 1. Это самый низкий уровень в четырехступенчатой системе Travel Advisory, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на check_point.kz.

Для Казахстана действует рекомендация Exercise Normal Precautions – «соблюдать обычные меры предосторожности». Текущая рекомендация по стране датирована 5 августа 2024 года и сохраняется без изменения уровня.

Всего система Госдепартамента США предусматривает четыре уровня рекомендаций.

Level 1 означает необходимость соблюдать обычные меры предосторожности, Level 2 – повышенную осторожность, Level 3 – рекомендацию пересмотреть необходимость поездки, а Level 4 – не путешествовать в страну. При этом американское ведомство подчеркивает, что определенные риски существуют при любых международных поездках.

В одной категории с Казахстаном сейчас находятся, в частности, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Польша, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Южная Корея, Монголия и Узбекистан. Для этих стран также установлен Level 1.

Источник фото: https://travelmaps.state.gov/TSGMap/

При этом ряд популярных европейских туристических направлений находится на второй ступени. Для Франции, Великобритании, Италии, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов и Швеции Госдеп рекомендует проявлять повышенную осторожность. Причины различаются в зависимости от страны и могут включать риски терроризма, преступности или беспорядков.

Например, для Франции действует Level 2 из–за рисков терроризма и беспорядков, для Италии – из–за терроризма, а для Бельгии – из-за преступности, терроризма и беспорядков.

Четвертый, максимальный уровень – Do Not Travel («не путешествовать») – установлен, в частности, для России, Украины и Беларуси. В эту же категорию входят Сирия и Сомали.

Важно, что Travel Advisory не является общемировым рейтингом безопасности стран. Это рекомендации Госдепартамента, предназначенные прежде всего для граждан США и учитывающие риски, с которыми американские путешественники могут столкнуться за рубежом.

Таким образом, по действующей системе Госдепартамента Казахстан находится на минимальном уровне предупреждения для путешественников – наряду с рядом популярных туристических направлений, включая Австралию, Канаду и Японию.