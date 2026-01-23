Казахстан вошел в 15 крупнейших производителей серебра в мире, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Economist.

По данным The Silver Institute, в 2024 году объём производства серебра в Казахстане составил 16,1 млн унций, что позволило стране войти в число крупнейших производителей этого металла в мире.

Лидерами по добыче серебра остаются Мексика (185,7 млн унций), Китай (110,1 млн унций) и Перу (108 млн унций). В десятку крупнейших производителей также вошли Боливия, Чили, Польша, Россия, Австралия и США.

Среди стран постсоветского пространства Казахстан стабильно сохраняет позиции одного из ключевых производителей серебра, играя заметную роль на мировом рынке драгоценных металлов.