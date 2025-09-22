  • 22 Сентября, 17:18

Казахстан вошел в Топ-3 самых счастливых стран Азии

Сегодня, 15:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
архив BAQ.KZ Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
56
Фото: архив BAQ.KZ

Согласно последнему Докладу о мировом счастье (World Happiness Report) за 2025 год, в Азии наблюдается интересная тенденция: государства Юго-Восточной Азии укрепляют свои позиции, а Казахстан входит в тройку самых счастливых стран региона, передает BAQ.kz со ссылкой на TEMPO.CO.

Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни.

Лидеры Рейтинга Счастья в Азии 2025

  1. Тайвань
  2. Сингапур
  3. Казахстан
  4. Вьетнам
  5. Таиланд
  6. Япония
  7. Филиппины
  8. Южная Корея
  9. Малайзия
  10. Китай

Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в сфере счастья.

  • Сингапур, несмотря на небольшое снижение (2-е место), по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.
  • Вьетнам и Таиланд — яркие представители региона, где сохраняется сильное чувство общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.
  • Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.

Хотя Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции ослабли. Одной из причин называют растущую индивидуализацию, в частности, снижение частоты совместных приёмов пищи и снижение уровня межличностного взаимодействия.

Самое читаемое

Наверх