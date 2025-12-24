Казахстан вошел в ТОП-8 мировых экспортеров подсолнечного масла
В рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению доли переработки сельхозпродукции до 70%, масложировая отрасль республики обеспечила выход Казахстана на 8-е место в мировом рейтинге экспортеров подсолнечного масла. Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов, передаёт BAQ.KZ.
За 10 месяцев 2025 года экспорт рафинированного масла вырос на 122%, составив более 132 тыс. тонн. Доля продукции высоких переделов в общем объеме зарубежных поставок увеличилась до 25%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 18%.
Развитию отрасли в 2026 году будет способствовать ввод четырех крупных инвестиционных проектов по рафинации совокупной мощностью 370 тыс. тонн ежегодно. Это позволит Казахстану в ближайшие два-три года укрепить позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока.
"Глава государства поставил четкую задачу по развитию глубокой переработки сельхозпродукции. Благодаря реализации данного поручения и поддержке экспорта несырьевых товаров, Казахстан, который ранее был нетто-импортером, за последние годы достиг значительных результатов. В текущем году мы ожидаем занять шестое место в мировом рейтинге. В среднесрочной перспективе наша цель - войти в ТОП-5, а в дальнейшем закрепиться в тройке крупнейших мировых поставщиков подсолнечного масла", — отметил Ядыкар Ибрагимов.
