В рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению доли переработки сельхозпродукции до 70%, масложировая отрасль республики обеспечила выход Казахстана на 8-е место в мировом рейтинге экспортеров подсолнечного масла. Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкар Ибрагимов, передаёт BAQ.KZ.

За 10 месяцев 2025 года экспорт рафинированного масла вырос на 122%, составив более 132 тыс. тонн. Доля продукции высоких переделов в общем объеме зарубежных поставок увеличилась до 25%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 18%.

Развитию отрасли в 2026 году будет способствовать ввод четырех крупных инвестиционных проектов по рафинации совокупной мощностью 370 тыс. тонн ежегодно. Это позволит Казахстану в ближайшие два-три года укрепить позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока.