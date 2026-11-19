Казахстан занимает ведущие позиции в мире по запасам хромитовой руды и входит в число крупнейших производителей вольфрама, титана и барита. Такие данные представлены в ежегодном отчете Геологической службы США Mineral Commodity Summaries 2026, передает BAQ.KZ.

Исследование охватывает более 90 видов минерального сырья. В нем приведены сведения о добыче, производстве и запасах полезных ископаемых в разных странах. Показатели за 2025 год по ряду позиций являются предварительными оценками.

Хромиты. Второе место по запасам, третье по добыче

Одно из наиболее высоких мест Казахстан занимает по запасам хромитовой руды. По оценке американских геологов, они составляют 230 млн тонн. Среди стран, представленных в таблице, Казахстан уступает только Южной Африке, где запасы оцениваются в 350 млн тонн.

По добыче хромитовой руды Казахстан находится на третьем месте после Южной Африки и Турции. В 2025 году объем производства оценивается в 7 млн тонн против 6,1 млн тонн годом ранее.

На Казахстан приходится около 14% мировой добычи хромитов.

Вольфрам. Казахстан вошел в тройку крупнейших производителей

В 2025 году производство вольфрама в Казахстане оценивается в 2,4 тысячи тонн в пересчете на содержание металла. Годом ранее в таблице Геологической службы США добыча в стране не фиксировалась.

Среди государств, отдельно представленных в отчете, Казахстан занимает третье место после Китая и Вьетнама.

Китай остается крупнейшим производителем с показателем 67 тысяч тонн, Вьетнам производит около 3 тысяч тонн.

В отчете упоминается начало производства на месторождении Богуты в Казахстане и объявленное в октябре 2025 года совместное предприятие Казахстана и США по освоению вольфрамовых ресурсов.

Титан. Четвертое место по производству титановой губки

Казахстан занимает четвертое место среди перечисленных стран по выпуску титановой губки, которая служит сырьем для производства металлического титана.

В 2025 году производство составило около 16 тысяч тонн. Выше показатели у Китая, Японии и России.

Производственные мощности Казахстана оцениваются в 26 тысяч тонн в год.

Барит. Третье место по запасам среди указанных стран

Запасы барита в Казахстане оцениваются в 85 млн тонн. По этому показателю страна занимает третье место среди государств, для которых в отчете приведены оценки запасов, после Китая и Ирана.

В 2025 году добыча барита в Казахстане составила около 700 тысяч тонн. Это один из крупнейших показателей среди отдельно перечисленных производителей.

Барит востребован прежде всего в нефтегазовой промышленности, где его добавляют в буровые растворы.

Другие позиции Казахстана

В отчете приведены данные и по другим видам минерального сырья. В 2025 году Казахстан произвел около 130 тонн золота, 630 тонн серебра, 710 тысяч тонн меди и 4,3 тысячи тонн молибдена.

Производство кадмия оценивается в 1,1 тысячи тонн, а выпуск цинка в горнодобывающем секторе составил около 360 тысяч тонн.

Авторы исследования отмечают высокую концентрацию мировых ресурсов хрома в Казахстане и странах юга Африки.