Казахстан вошёл в четвёрку сильнейших на чемпионате мира по фехтованию
Казахстанские фехтовальщики обыграли чемпионов мира и вышли в полуфинал ЧМ.
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Сегодня национальная сборная Казахстана по фехтованию сотворила настоящую сенсацию, впервые в истории пробившись в полуфинал чемпионата мира. передает BAQ.KZ.
В напряжённом поединке казахстанцы обыграли действующих чемпионов мира — сборную Италии, показав выдающийся командный дух и высокий уровень подготовки.
Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов провели блестящие бои и лишь в полуфинале уступили сборной Японии — олимпийским чемпионам Токио и серебряным призёрам Олимпиады в Париже. Итоговый счёт — минус один укол, что делает поражение особенно драматичным, но в то же время подчеркивает, насколько близко казахстанцы были к финалу.
В битве за бронзовые медали наши спортсмены встретились с одной из самых титулованных команд мира — девятикратными олимпийскими чемпионами из Франции. Матч стал настоящим испытанием для команды, но уже сам выход в четвёрку сильнейших — историческое достижение для казахстанского фехтования.
Такой успех стал возможен благодаря системной работе по реформированию спортивной отрасли. В рамках поручений Главы государства национальные сборные по сабле начали сотрудничество с международными тренерами и консультантами, внедряя передовые методики подготовки. Министерство туризма и спорта продолжает реализацию государственной политики, направленной на развитие отечественного спорта, рост медального зачёта и укрепление позиций Казахстана на международной арене.
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