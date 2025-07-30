Сегодня национальная сборная Казахстана по фехтованию сотворила настоящую сенсацию, впервые в истории пробившись в полуфинал чемпионата мира. передает BAQ.KZ.

В напряжённом поединке казахстанцы обыграли действующих чемпионов мира — сборную Италии, показав выдающийся командный дух и высокий уровень подготовки.

Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов провели блестящие бои и лишь в полуфинале уступили сборной Японии — олимпийским чемпионам Токио и серебряным призёрам Олимпиады в Париже. Итоговый счёт — минус один укол, что делает поражение особенно драматичным, но в то же время подчеркивает, насколько близко казахстанцы были к финалу.

В битве за бронзовые медали наши спортсмены встретились с одной из самых титулованных команд мира — девятикратными олимпийскими чемпионами из Франции. Матч стал настоящим испытанием для команды, но уже сам выход в четвёрку сильнейших — историческое достижение для казахстанского фехтования.

Такой успех стал возможен благодаря системной работе по реформированию спортивной отрасли. В рамках поручений Главы государства национальные сборные по сабле начали сотрудничество с международными тренерами и консультантами, внедряя передовые методики подготовки. Министерство туризма и спорта продолжает реализацию государственной политики, направленной на развитие отечественного спорта, рост медального зачёта и укрепление позиций Казахстана на международной арене.