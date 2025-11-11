Казахстан укрепляет позиции на мировой экономической карте и входит в топ-50 крупнейших экономик мира, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ) на 2026 год, передает BAQ.KZ со ссылкой на Октябрьский доклад Международного валютного фонда (МВФ).

По данным организации, мировой ВВП в 2026 году достигнет $123,6 трлн, при этом лидерами останутся США ($31,8 трлн), Китай ($20,6 трлн) и Германия ($5,3 трлн). Казахстан, демонстрирующий устойчивый рост благодаря развитию промышленности, энергетики и цифровых технологий, уверенно удерживает место среди ведущих экономик планеты.

Согласно октябрьскому отчёту МВФ, мировой рост замедляется на фоне растущей геополитической напряжённости, протекционизма и ослабления независимости экономических институтов. Эксперты предупреждают, что риски снижения темпов роста остаются значительными — от возможной переоценки технологических акций до снижения эффективности макроэкономической политики.

Тем не менее, США продолжают уверенно удерживать лидерство, и их экономика по объёму сравнима с совокупным ВВП Китая, Германии и Индии. Американскую устойчивость поддерживают сильный рынок труда и высокий уровень потребительских расходов, хотя темпы роста немного снизились из-за торговых споров и инфляционного давления.

Второе место, как и прежде, занимает Китай. Его ВВП составит $20,7 трлн — примерно на 35% меньше американского. Однако китайская экономика сталкивается с внутренними трудностями: стареющее население, стагнация на рынке недвижимости и снижение темпов роста до 4% — это самые медленные показатели за последние сорок лет. Дополнительный удар наносят торговые пошлины на китайские товары, которые сказываются на крупнейшем в мире экспортном секторе.

Индия продолжает демонстрировать уверенный рост, опираясь на внутренний спрос и реформы. В 2026 году она сохранит за собой четвёртое место, оставив Японию позади. Экономисты отмечают, что Индия становится ключевым драйвером роста среди стран с формирующимися рынками.

Регионально лидирует Азия, чья совокупная экономика ($39,1 трлн) чуть опередила Северную Америку ($37,1 трлн). Европа замыкает тройку с показателем $31,6 трлн, далее следуют Ближний Восток, Южная Америка, Африка и Океания.

Если рассматривать ВВП на душу населения, то лидерами остаются Люксембург, Ирландия и Швейцария — их граждане в среднем зарабатывают от $118 до $154 тысяч в год. Половину из двадцати самых богатых стран мира по этому показателю составляют государства Европы.

В то же время большинство беднейших стран мира по-прежнему сосредоточено в Африке: семнадцать из двадцати наименее обеспеченных государств планеты находятся именно на этом континенте.

Эксперты отмечают, что экономика Казахстана выделяется стабильностью на фоне глобальной турбулентности и сохраняет положительную динамику даже в условиях снижения мировых темпов роста. Среди ключевых факторов — активная инвестиционная политика, экспортно-ориентированные производства и участие в международных транспортных и энергетических проектах.

МВФ также прогнозирует усиление роли стран с развивающимися рынками, включая Казахстан, Индию, Индонезию и Турцию, которые становятся новыми центрами притяжения капитала и технологических инвестиций.

По мнению аналитиков, вход Казахстана в число 50 крупнейших экономик мира подтверждает его статус регионального лидера и стратегического моста между Европой и Азией.