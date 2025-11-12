Платёжный рынок Казахстана достиг нового исторического рекорда — в обращении находится 83 миллиона платёжных карт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ranking.kz.

Это почти на 4% больше, чем год назад, и в пять раз больше, чем десять лет назад. Сегодня на каждого жителя страны, включая младенцев, приходится около четырёх карт, тогда как десять лет назад — менее одной.

Стремительный рост связан с активным развитием финтеха и цифровых экосистем банков. Мобильные приложения стали полноценными финансовыми центрами, где можно управлять всеми операциями — от повседневных покупок до инвестиций. Всё больше казахстанцев отказываются от наличных, предпочитая удобство и скорость онлайн-платежей.

За январь–сентябрь 2025 года объём безналичных платежей достиг 135,2 триллиона тенге — на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Безналичные операции составили 87% всех транзакций, и лишь 13% пришлось на снятие наличных. При этом 80% объёма безнала приходится на платежи через интернет и мобильные приложения, что подтверждает устойчивое формирование цифровых привычек пользователей.

Инфраструктура также продолжает развиваться. В стране насчитывается более 1,3 миллиона POS-терминалов, установленных у свыше 910 тысяч предпринимателей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Количество активных пользователей онлайн-банкинга достигло 27,1 миллиона человек, увеличившись на 12%.

Развитие платёжных систем происходит на фоне масштабной цифровой трансформации финансового сектора. Казахстан реализует концепцию Open Banking, готовится к внедрению цифрового тенге и активно продвигает инициативы в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. В этом году страна стала центром крупнейших финтех-форумов — Digital Almaty, Digital Bridge и готовящегося Central Asia Fintech Summit, где будут обсуждаться инновации в финансовых технологиях и будущее цифровых платежей.

Благодаря динамичному росту, технологической зрелости и высокому доверию граждан к цифровым сервисам Казахстан укрепляет позиции одного из лидеров региона в области финтеха и безналичной экономики.