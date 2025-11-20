Дети сегодня составляют треть населения Казахстана — 34%, и их число стабильно растёт, передает BAQ.KZ.

Такая демографическая динамика подтверждает долгосрочную ориентацию государственной политики на защиту детства. Международные организации, включая ООН, отмечают устойчивый прогресс страны в обеспечении прав и благополучия детей.

На фоне положительных тенденций Казахстан демонстрирует один из самых высоких в мире уровней регистрации рождения — близкий к 100%, что соответствует международным стандартам и является ключевым показателем защиты прав ребёнка.

Одним из приоритетов стала долгосрочная финансовая поддержка семей. Казахстан остаётся одной из немногих стран, направляющих часть доходов от природных ресурсов на развитие детей. С 2024 года 50% инвестиционного дохода Национального фонда перечисляется на личные счета несовершеннолетних. В 2025 году каждому ребёнку было начислено около 130 долларов, а число получателей превысило 324 тысячи. За два года сумма накоплений достигла примерно 233 долларов.

Особое внимание уделено качественному питанию детей. С 2023 года все учащиеся начальных классов — 100% — обеспечены бесплатным горячим питанием за счёт государства, что охватывает 1,7 миллиона школьников. В детских садах питанием обеспечены 953 тысячи воспитанников. На организацию питания в школах и дошкольных учреждениях местные бюджеты направили 207,4 миллиарда тенге.

По данным исследования МИКС-2024, проводимого ЮНИСЕФ, показатели детского питания в Казахстане находятся в благоприятных пределах и сопоставимы со странами Европы и Центральной Азии. Эксперты отмечают отсутствие критических колебаний и устойчивую динамику, подтверждающую эффективность внедрённых мер.

Для усиления безопасности несовершеннолетних Казахстан ужесточил наказание за тяжкие преступления в отношении детей. Запрещено прекращение таких дел по примирению сторон, а за наиболее тяжкие деяния предусмотрено пожизненное лишение свободы. Государство придерживается принципа нулевой терпимости. Как подчеркнула Насымжан Оспанова, защита ребёнка должна быть полной и реальной, а Казахстан намерен оставаться в числе стран, обеспечивающих равные возможности каждому ребёнку.

Укрепляется и институциональная система защиты детства. Впервые законодательно закреплена норма: один сотрудник органов опеки на 5 тысяч детей. Это позволило увеличить штат специалистов с 303 до 1028 человек, что выводит Казахстан в число стран СНГ, применяющих единые стандарты кадровой обеспеченности в сфере охраны детства.

С 2026 года в стране начнёт работать единая программа "Дети Казахстана", которая объединит все меры поддержки, развития и защиты детей в комплексную национальную стратегию.