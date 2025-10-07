В Казахстане зафиксированы заметные улучшения в системе образования — такие данные были опубликованы по итогам международного исследования TALIS-2024, проведённого Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

По мнению экспертов, положительные сдвиги стали возможны благодаря мерам, последовательно реализуемым в рамках инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, направленных на развитие образования и повышение статуса педагога.

В масштабном исследовании приняли участие свыше 7 тысяч казахстанских учителей и 369 директоров школ. TALIS оценивает условия работы педагогов, учебную среду, профессиональные практики и убеждения, а также возможности для профессионального роста. Казахстан продемонстрировал ряд уникальных и положительных тенденций на фоне других стран-участниц исследования.

Одним из ключевых результатов стало сокращение административной нагрузки на учителей — педагоги стали больше времени уделять непосредственно преподаванию, а также общению с родителями и опекунами учеников. Средняя недельная нагрузка снизилась до 36 часов, тогда как в 2018 году она достигала 50 часов. Это сокращение — одно из самых значительных среди стран ОЭСР.

Особое внимание исследователи уделили уровню удовлетворённости профессией. Согласно результатам, 95% казахстанских педагогов довольны своей работой, а 80% готовы снова выбрать учительство, если бы стояли перед выбором профессии. Это говорит о росте престижа педагогической деятельности и улучшении условий труда в образовательной системе страны.

Отдельно отмечено омоложение профессии: средний возраст учителей в Казахстане снизился до 41 года, что на четыре года меньше среднего показателя по ОЭСР. Это может свидетельствовать о притоке молодых специалистов в отрасль, а также об устойчивом интересе к профессии среди нового поколения.

В Министерстве просвещения Республики Казахстан подчеркнули, что TALIS — единственное в своём роде международное исследование, позволяющее системно оценивать состояние и развитие педагогической среды. Полученные результаты подтверждают, что реформы в сфере образования приносят реальные изменения, а также укрепляют позиции Казахстана в международных рейтингах качества образования.