Казахстан официально признан одной из ведущих теннисных держав мира, передает BAQ.KZ. Международная федерация тенниса (ITF) увеличила количество голосов, предоставленных Казахстану, с семи до девяти — это второй по значимости уровень влияния в организации. Решение принято на ежегодном общем собрании ITF, где участвовали представители более 200 национальных федераций. За укрепление роли Казахстана проголосовали 91% делегатов. Теперь страна находится на одном уровне с такими теннисными державами, как Италия, Чехия, Канада, Испания, Швейцария, Китай и Япония.

Голоса в ITF определяют вес каждой страны при принятии ключевых решений, влияющих на развитие мирового тенниса. При оценке учитывались такие показатели, как количество занимающихся теннисом, развитие направления для спортсменов на колясках, количество кортов, а также результаты национальных команд, включая выступления на Олимпиаде, в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.

Сегодня в Казахстане регулярно играют в теннис и участвуют в турнирах более 17,5 тысячи детей, а ежегодно проводится свыше 250 турниров, из них более 40 — международных. Федерация тенниса Казахстана активно развивает детско-юношеский и инклюзивный теннис, а также сотрудничает с ITF в международных проектах. Повышение статуса страны в организации стало признанием масштабных изменений, которые произошли в казахстанском теннисе за последние годы.