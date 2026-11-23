Казахстан занял 13-е место в мире по количеству заявок на полезные модели. В 2025 году в стране подали 1 943 такие заявки – на 20,5% больше, чем годом ранее, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Данные опубликованы 18 ноября в ежегодном докладе World Intellectual Property Indicators 2026.

По числу поступивших заявок Казахстан расположился между Италией и Филиппинами. В Италии зарегистрировали 2 126 обращений, в Казахстане – 1 943, на Филиппинах – 1 918.

Из общего количества заявок в Казахстане 1 889 подали резиденты страны и 54 – иностранные заявители. На местных разработчиков пришлось около 97% обращений.

Что такое полезная модель

Полезная модель – это техническое решение, которое может получить правовую охрану. Например, новая конструкция детали, усовершенствованный механизм или другое техническое решение, отвечающее установленным требованиям.

В отличие от обычного представления об изобретениях, полезная модель нередко связана с усовершенствованием уже существующих устройств.

Получение патента позволяет правообладателю защищать своё техническое решение от коммерческого использования другими лицами без разрешения в течение установленного срока.

Сколько патентов выдали в Казахстане

По данным ВОИС, в 2025 году в Казахстане выдали 1 663 патента на полезные модели.

При этом число поданных заявок и количество выданных патентов – разные показатели. Заявка может быть подана в одном году, а патент выдан позднее.

В международном рейтинге учитывается количество заявок, поступивших в патентное ведомство каждой страны за календарный год. Поэтому в показатель Казахстана включены обращения как местных, так и иностранных заявителей.

Рост числа заявок на 20,5% показывает, что за год в казахстанское патентное ведомство стали чаще обращаться за защитой полезных моделей.