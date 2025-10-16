Казахстан занял 21-е место среди 146 государств в международном рейтинге доступности продовольственных товаров, тем самым продемонстрировав значительное улучшение своей позиции по сравнению с прошлым годом, когда страна находилась на 34-й строчке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Исследование основано на данных платформы Numbeo, которая сравнивает уровень цен в странах относительно Нью-Йорка, принятого за базу. Согласно отчёту за июнь 2025 года, индекс доступности продуктов в Казахстане составил 27,8%, что означает: цены на продовольствие здесь на 72,2% ниже, чем в Нью-Йорке.

Казахстан уверенно опередил по доступности цен своих партнёров по ЕАЭС — Россию (50-е место) и Армению, а также большинство стран Центральной Азии. В топ-30 с близкими показателями вошли Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Продукты в России оказались дороже казахстанских на 22,3%, в Армении — на 30,4%, в Таджикистане — на 24,3%. Даже среди ближайших соседей только Кыргызстан и Узбекистан смогли приблизиться к уровню цен в РК, что подчёркивает устойчивость казахстанской ценовой политики на продовольственном рынке.

На другом полюсе рейтинга оказались развитые страны Европы и Северной Америки, а также островные территории. Лидерами по самым высоким ценам стали Каймановы острова, Швейцария и Исландия, где стоимость продуктовой корзины превышает нью-йоркскую на десятки процентов. Например, килограмм говядины в Швейцарии стоит около 48,5 долларов, тогда как в Казахстане — 6,9. Разница в 7 раз также фиксируется по куриному филе, картофелю и другим товарам первой необходимости.

Анализ Numbeo учитывает не только стоимость продуктов, но и уровень доходов. Так, средняя "чистая" заработная плата в Казахстане составила 535,2 доллара США, что меньше, чем в странах ЕС, но выше, чем в других государствах Центральной Азии. При этом покупательная способность казахстанской зарплаты достигла 54,9% от уровня Нью-Йорка, что делает продукты питания не только дешёвыми, но и реально доступными для широких слоёв населения.

Сравнение с другими странами показывает, что продовольственные товары в Казахстане остаются одними из самых дешёвых в мире. Более того, шесть из семи ключевых категорий продуктов, включая мясо, овощи, фрукты и крупы, оказались дешевле именно в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и Узбекистане. Это позволяет РК сохранять позиции страны с высокой продовольственной доступностью, несмотря на глобальные инфляционные процессы и рост цен на мировом рынке.