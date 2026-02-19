Казахстан вошёл в число 50 крупнейших экономик мира по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Ranked: The World’s 50 Largest Economies by GDP in 2026, опубликованного аналитической платформой Visual Capitalist со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (World Economic Outlook, октябрь 2025 года), передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глобальная экономика и расстановка сил

Согласно рейтингу, Казахстан занимает 50-е место с прогнозируемым объёмом ВВП $320 млрд (номинал), замыкая список крупнейших экономик мира.

По оценкам МВФ, совокупный объём мировой экономики в 2026 году достигнет $123,6 трлн. При этом более 55% глобального ВВП приходится всего на пять стран, что подчёркивает высокую концентрацию экономической мощи.

Лидером рейтинга остаются США с ВВП $31,8 трлн, что превышает совокупный показатель двух следующих стран.

На втором месте – Китай ($20,7 трлн), на третьем – Германия ($5,3 трлн). В пятёрку также входят Индия и Япония.

Топ-10 крупнейших экономик мира в 2026 году:

США – $31,821 трлн Китай – $20,651 трлн Германия – $5,328 трлн Индия – $4,506 трлн Япония – $4,464 трлн Великобритания – $4,226 трлн Франция – $3,559 трлн Италия – $2,702 трлн Россия – $2,509 трлн Канада – $2,421 трлн

В нижней части рейтинга, но впервые в числе топ-50 расположился Казахстан, опередив такие страны, как Перу и Нигерия. Вхождение в список отражает рост номинального объёма экономики и сохраняющуюся роль страны в качестве крупного регионального игрока с сырьевой, промышленной и транзитной составляющей.

Рост развивающихся экономик

Авторы исследования отмечают, что в 2026 году развивающиеся рынки продолжают наращивать экономический вес. В частности, Индия демонстрирует самые высокие темпы роста среди крупных экономик, а Вьетнам, Бангладеш и Филиппины приближаются к отметке $500 млрд ВВП благодаря интеграции в глобальные производственные цепочки.

Рейтинг основан на прогнозах номинального ВВП, а не на данных по паритету покупательной способности, и отражает текущую структуру мировой экономики с учётом инфляции, валютных курсов и макроэкономической динамики.