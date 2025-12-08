Казахстан укрепляет позиции в мировом рейтинге доступности жилья, занимая 16-е место по стоимости квадратного метра вне центра крупных городов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Средняя цена в 867 долларов США ставит страну между Палестиной и Украиной, заметно опережая большинство государств СНГ, где недвижимость обходится дороже. При этом уровень заработных плат в РК остаётся самым высоким в Центральной Азии, что делает покупку жилья более реалистичной для широкого круга граждан и опровергает распространённый миф о его недоступности.

Международные данные перекликаются с национальной статистикой. Согласно пересчёту за октябрь, новое жильё в Казахстане стоило около 1028 долларов за квадратный метр, а вторичное — 1059 долларов. Наибольшее влияние на средний показатель оказывают Астана и Алматы, тогда как в регионах стоимость существенно ниже. Именно такая разница формирует сбалансированный рынок, где у покупателей сохраняется возможность выбора в зависимости от финансовых возможностей.

На доступность жилья влияет не только ценовой фактор, но и эффективная система жилищно-строительных сбережений. Отбасы банк, являющийся оператором ЖСС, предлагает гражданам накапливать средства с госпремиями и затем оформлять ипотеку по одним из самых выгодных ставок на рынке — от 3,5% до 6% годовых. Для социально уязвимых слоёв предусмотрены льготные программы со ставками от рекордно низких 2%, а для молодых специалистов и отдельных категорий — специальные условия, включая кредиты под 1% в рамках программы "С дипломом — в село".

Такие инструменты стали серьёзным стимулом для строительной отрасли. Начиная с 2015 года, они сформировали устойчивый спрос и обеспечили ежегодный рост ввода нового жилья. В 2025 году установлен очередной рекорд: за 10 месяцев в эксплуатацию уже сдано 14,6 млн квадратных метров — почти вдвое больше, чем десять лет назад.

Ипотечный рынок также демонстрирует зрелость и стабильность. Общий объём ипотечных займов достиг 7,4 трлн тенге, при этом их доля в кредитном портфеле банков остаётся на уровне 18–20%. Для сравнения, до реформ доля ипотеки едва превышала 8%. Более половины текущих ипотечных кредитов выдано Отбасы банком, что подчёркивает его ключевую роль в обеспечении граждан доступным жильём.

Совокупность этих факторов формирует уникальную для региона ситуацию, в которой покупка собственных квадратных метров остаётся достижимой даже для семей с умеренными доходами, а рынок — динамичным и устойчивым.