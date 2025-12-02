Интерес семейных путешественников из Индии к зимним поездкам в Казахстан увеличился на 68%, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Kazakh Tourism".

По данным туристской платформы Agoda, Казахстан вошел в число наиболее привлекательных зимних направлений для индийских семей благодаря природным ландшафтам, горным маршрутам и разнообразным активностям на свежем воздухе.

В целом интерес индийцев к зарубежным семейным путешествиям в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года вырос на 30% по сравнению с прошлым сезоном. Туристы всё чаще выбирают направления, где можно совместить атмосферу зимних праздников, живописную природу и культурные впечатления.

Помимо Казахстана, индийские путешественники активно рассматривают Южную Корею, Китай, Тайвань и Японию.

Сообщается, что поток гостей из Индии в Казахстан продолжает расти: по итогам 2024 года число посетителей увеличилось более чем на 87%, превысив отметку в 146 тысяч человек.