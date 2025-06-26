Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития. Деньги пойдут на реализацию проекта ускоренной цифровизации в сёлах, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан получит 42 миллиарда тенге в виде займа, а ещё 50% затрат покроют частные партнёры. Деньги пойдут на подключение 1 123 сельских населённых пунктов к высокоскоростному интернету в 2025-2027 годах. Всего в стране насчитывается 6 179 сёл, и четверть из них всё ещё остаётся без стабильной связи.

Как отметила сенатор Бибигуль Аккожина, государство будет предоставлять гранты до 500 тысяч долларов США для отобранных операторов связи. Участвовать в проекте смогут только компании с минимум 350 частными абонентами и подтверждённой финансовой устойчивостью. Операторов отберут на открытом конкурсе.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6 179 сельских населённых пунктов, из них:

43% (2 654 села) имеют доступ к волоконно-оптическим сетям связи – самой качественной и стабильной технологии. Из них 1 123 села будут подключены до домохозяйств в рамках проекта ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики;

31% (1 902 села) подключены по технологии ADSL (медные линии), которая не обеспечивает стабильную скорость и качество;

26% (1 623 села) не имеют фиксированного широкополосного доступа вообще, из них 1 049 сёл – не подключены ни к мобильному интернету, ни к фиксированной связи.

"Ситуация демонстрирует цифровое неравенство между городом и селом: четверть сельских населённых пунктов остаётся вне зоны современных цифровых технологий. Это ограничивает их доступ к образованию, здравоохранению, государственным услугам и экономическим возможностям", - сказала сенатор.

Ратификация Соглашения позволит: