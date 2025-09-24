В Казахстане обновили методики подсчёта и выявления теневой экономики. Теперь они позволяют точнее учитывать скрытые доходы и новые формы нелегального бизнеса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Масштабное обновление проведено по предписанию аудиторов, которые в конце прошлого года выявили серьёзные недостатки в действующих подходах. Проверка показала, что старые методы не охватывали целые сферы экономики и не учитывали многие источники "серых" доходов.

Что изменилось?

расширена методика оценки ненаблюдаемой экономики — добавлены сферы образования, здравоохранения и досуга;

в учёт включены доходы частных лиц, ввозящих товары для перепродажи, фермеров, занимающихся мясом и овощами, владельцев автомоек и развлекательных услуг, а также иностранных граждан, работающих в Казахстане;

пересмотрены расчёты по незаконной деятельности: от оборота синтетических наркотиков и числа наркозависимых до браконьерства, незаконной вырубки леса и производства рыбы;

уточнены формулы подсчёта по контрафакту, пиратским копиям и поддельным товарам;

усилен сбор данных о малом бизнесе в торговле и ремонте автомобилей — вместо выборочной статистики теперь будет полный охват.

По словам специалистов, новые алгоритмы позволят государству точнее оценить реальный масштаб теневой экономики и принимать более эффективные меры реагирования.