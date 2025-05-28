Министерство энергетики Казахстана сообщает о возобновлении экспорта бензина экологического класса К4, впервые за последние пять лет. Этот высококачественный бензин марки АИ-92 был произведён на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах и в текущем году экспортирован в объёме до 40 тысяч тонн, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня нефтеперерабатывающая отрасль Казахстана представлена тремя крупными заводами: Атырауским НПЗ и Павлодарским НХЗ с мощностью переработки по 5,5 миллиона тонн нефти в год каждый, а также Шымкентским НПЗ с годовой мощностью 6 миллионов тонн. Дополнительно в Актау работает предприятие "CaspiBitum", перерабатывающее до 1,5 миллиона тонн нефти в год. В совокупности это обеспечивает стране производство порядка 18,5 миллионов тонн нефтепродуктов в год, что позволяет практически полностью удовлетворять внутренний спрос на горюче-смазочные материалы.

Вместе с тем, учитывая потребности дальнейшего экономического развития, в стране запланировано расширение существующих мощностей и строительство нового крупного нефтеперерабатывающего завода мощностью до 10 миллионов тонн нефти в год. Эти планы входят в Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года.

Долгосрочные цели включают увеличение объемов переработки с 18,5 до 28,2 миллионов тонн в год за счёт модернизации и расширения мощностей Шымкентского НПЗ (до 12 миллионов тонн в год), Павлодарского НХЗ (до 8 миллионов тонн в год в два этапа), а также увеличения мощности Атырауского НПЗ.

Особое внимание уделяется производству топлива нового поколения — моторных топлив класса К5+ и расширению ассортимента продукции базовой нефтехимии. Такие шаги позволят Казахстану не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и значительно расширить экспортные возможности.

Министерство энергетики подчёркивает важность реализации этих проектов для устойчивого развития экономики и энергетической безопасности страны.