Продкорпорация начала отгрузку первой партии казахстанской высококачественной пшеницы во Вьетнам, объемом 15 тысяч тонн, передает BAQ.KZ.

Контейнерный поезд отправится с хлебоприемных предприятий Акмолинской области. Поставка будет выполнена по мультимодальной схеме: сначала зерно по железной дороге будет доставлено в международный морской порт Ляньюнган в Китае через пограничный переход Достык – Алашанькоу, затем перегружено на морские суда и отправится во вьетнамский порт Hai Pong.

Как подчеркнул председатель Правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев, отправка зерна во Вьетнам имеет историческое значение для компании. Выход на рынок Юго-Восточной Азии станет важным этапом в реализации стратегии по диверсификации экспортных направлений и продвижении казахстанской сельхозпродукции на международные рынки.

"За последние пять лет национальный оператор ежегодно поставлял около 200 тысяч тонн зерна в Китай в целях закрепления на приоритетном для Казахстана рынке. В этом году мы планируем увеличить объемы экспорта за счет расширения географии поставок. Уже отгружено 60 тысяч тонн продовольственной пшеницы в Королевство Марокко. Что касается Юго-Восточной Азии, этот рынок обладает высоким потенциалом и является перспективным для казахстанских производителей сельхозпродукции", - отметил Асылхан Джувашев.

Напомним, последняя отправка казахстанского зерна во Вьетнам состоялась в 2017 году. Тогда объем поставки составил всего 720 тонн.