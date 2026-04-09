Министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев провел встречу с министром территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давидом Худатяном, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Арменией. Особое внимание было уделено приоритетным направлениям взаимодействия в транспортной сфере, включая развитие инфраструктуры, внедрение передовых технологий, а также увеличение объемов грузоперевозок.

Отдельно рассмотрен вопрос возобновления авиасообщения по маршрутам Астана – Ереван и Актау – Ереван. Запуск этих рейсов ожидается в ближайшее время, что создаст благоприятные условия для укрепления торгово-экономических связей и развития туризма.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и выразили готовность к активному взаимодействию.