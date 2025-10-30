В Казахстане стартовала масштабная программа по возрождению сорта яблони Алматинский Апорт — символа национального садоводства. Общий объем инвестиций — 163 млн тенге, передает BAQ.KZ.

На базе регионального филиала "Талгар" Казахского НИИ плодоовощеводства заложен первый сад площадью 10 гектаров. Саженцы апорта получены путем окулировки на дикие яблони Сиверса (Malus sieversii), собранные в генетических резервaтах Жонгарского Алатау — прародины всех культурных яблонь.

Учёные отобрали 11 перспективных форм дикорастущей яблони в качестве подвоев. В 2024–2025 годах проведены две экспедиции в нацпарк "Жонгар Алатау" для сбора семян и сохранения генетического разнообразия.

В течение трёх лет планируется высадить 110 гектаров апортовых садов. Первый урожай ожидается через 7–8 лет.

В рамках проекта обновлены системы орошения, построен бассейн-водонакопитель, ограждён маточно-черенковый сад и закуплена современная техника.

Учёные также работают над созданием безвирусного генофонда сортов яблони. Проведено оздоровление пяти ценных сортов и пяти подвоев, выполнено генотипирование по международным стандартам EPPO и UPOV.

В результате двухлетней работы Казахстан впервые создал безвирусный пребазисный генофонд апорта, что стало основой перехода страны на современную систему питомниководства и долгосрочного возрождения легендарного сорта.