На форуме "Казахстан – территория академических знаний" президент Cardiff University Венди Ларнер рассказала BAQ.KZ о цифровом развитии Казахстана и перспективах сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Венди Ларнер подчеркнула, что правительство Казахстана демонстрирует последовательный и дальновидный подход к развитию цифровых навыков и внедрению технологий искусственного интеллекта.

"Мы очень впечатлены тем, как правительство Казахстана продвигает цифровую грамотность и внедрение технологий – начиная со школ. Это заслуживает уважения и, безусловно, часть будущего. Мы будем работать вместе, чтобы развивать этот потенциал и делиться опытом. И, в то же время, мы будем учиться у вас и применять эти знания в Уэльсе", - сказала она.

Отвечая на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на образование и общество, Ларнер отметила, что это процесс, требующий совместной ответственности университетов и государств.

"Пока мы не знаем точно, как ИИ изменит мир, но наша задача – сделать всё, чтобы он стал силой во благо, открывающей возможности для людей. Университеты и правительства должны вместе работать над тем, чтобы искусственный интеллект приносил пользу, а не создавал барьеры", - пояснила она.

Президент Cardiff University также рассказала, что филиал в Казахстане будет развивать совместные образовательные программы, опираясь на национальные приоритеты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

"Мой коллега, профессор Гэвин Шеддок, встречался здесь с представителями правительства Казахстана. Он – эксперт по ИИ, и, разрабатывая новые программы для Кардиффского университета в Казахстане, мы обязательно будем учитывать уже существующие сильные стороны страны в этой области. Это для нас очень важно", - отметила Ларнер.

По словам главы университета, сотрудничество между двумя странами уже приносит ощутимые результаты – от обмена студентами до совместных образовательных инициатив.

"Наши студенты учатся друг у друга. Президент студенческого союза Кардиффского университета сейчас работает здесь, в Казахстане, со своими коллегами. Я знаю, что она получает много идей, которые потом применит в Кардиффе. Мы надеемся, что между нашими кампусами будет развиваться студенческая мобильность, и студенты из Казахстана смогут посещать Кардифф, а студенты из Уэльса – приезжать сюда", - рассказала Ларнер.

Профессор отметила, что Казахстан обладает сильной образовательной базой, энергией и потенциалом для того, чтобы стать региональным центром инноваций.

"Я люблю Казахстан. Это мой третий визит сюда. Впервые я приехала ровно год назад. Нас всегда встречают с теплом и радушием. Наши партнёры из QCF – потрясающие профессионалы. Мы чувствуем себя здесь как дома и рады быть частью движения, которое делает Казахстан территорией знаний и новых возможностей", - подчеркнула она.

Ларнер выразила уверенность, что сотрудничество Казахстана и Великобритании в сфере образования и искусственного интеллекта будет только укрепляться, создавая новые возможности для студентов, преподавателей и исследователей обеих стран.