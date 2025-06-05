В Министерстве экологии и природных ресурсов РК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню эколога, который в этом году впервые отмечается масштабно по всей стране, передаёт BAQ.KZ.

В честь праздника по Казахстану запланировано более 50 мероприятий, включая экоуроки, выставки, субботники, мастер-классы, конкурсы рисунков, а также открытие новых парков и скверов.

В профессиональный праздник министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев вручил ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма ветеранам отрасли, отличившимся экологам, представителям природоохранных организаций и бизнеса, работающего в сфере переработки отходов.

"За каждым улучшением экологической ситуации в стране — ежедневный труд специалистов. Благодарим всех за вклад в охрану природы и устойчивое развитие", — отметил министр.

Поздравляем всех экологов Казахстана с профессиональным праздником и выражаем признательность за ответственную работу на благо окружающей среды!