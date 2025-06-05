Казахстан впервые масштабно отмечает День эколога
Министр поздравил экологов и наградил лучших в профессиональный праздник.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню эколога, который в этом году впервые отмечается масштабно по всей стране, передаёт BAQ.KZ.
В честь праздника по Казахстану запланировано более 50 мероприятий, включая экоуроки, выставки, субботники, мастер-классы, конкурсы рисунков, а также открытие новых парков и скверов.
В профессиональный праздник министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев вручил ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма ветеранам отрасли, отличившимся экологам, представителям природоохранных организаций и бизнеса, работающего в сфере переработки отходов.
"За каждым улучшением экологической ситуации в стране — ежедневный труд специалистов. Благодарим всех за вклад в охрану природы и устойчивое развитие", — отметил министр.
Поздравляем всех экологов Казахстана с профессиональным праздником и выражаем признательность за ответственную работу на благо окружающей среды!
Самое читаемое
- Ломтадзе, Иргалиев и Гаджиев — кто и зачем вошёл в новый исполком КФФ
- В Мангистау 35-летняя женщина почти каждый год рожала по ребёнку
- Семье погибшего крановщика в Алматы выплатят 5 млн тенге
- Авария с тяжеловесом нарушила движение на юге Казахстана
- Лекарств меньше, схем больше: Смаилов заявил о злоупотреблениях в фармотрасли