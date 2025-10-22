Казахстан впервые примет Чемпионат мира по таеквондо
Сегодня, 20:21
23Фото: Минтуризма и спорта
Казахстан официально выбран страной-хозяином Чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, передаёт BAQ.KZ.
Решение принято сегодня в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.
Это будет первый случай, когда Казахстан примет у себя главный турнир планеты по этому виду спорта.
Проведение чемпионата станет важным событием для развития таеквондо и укрепления международного спортивного имиджа страны.
Ожидается, что турнир соберет сотни сильнейших спортсменов мира и тысячи болельщиков.
