Казахстан официально выбран страной-хозяином Чемпионата мира по таеквондо (WT) 2027 года, передаёт BAQ.KZ.

Решение принято сегодня в китайском городе Уси на заседании Всемирной федерации таеквондо (World Taekwondo) в рамках текущего мирового первенства.

Это будет первый случай, когда Казахстан примет у себя главный турнир планеты по этому виду спорта.

Проведение чемпионата станет важным событием для развития таеквондо и укрепления международного спортивного имиджа страны.

Ожидается, что турнир соберет сотни сильнейших спортсменов мира и тысячи болельщиков.