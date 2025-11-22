Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что Казахстан вошёл в число стран, которые примут матчи первого официального розыгрыша международного турнира FIFA Series в марте–апреле 2026 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

FIFA Series — это новый турнир, цель которого заключается в том, чтобы предоставить национальным командам возможность соревноваться с соперниками из других конфедераций, укрепляя связи между футбольными культурами мира. Турнир способствует обмену опытом, развитию игроков и популяризации футбола на глобальном уровне.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что FIFA Series направлен на раскрытие потенциала игроков, тренеров и болельщиков, а также на продвижение универсальности и разнообразия футбола.

"Соединяя нации через соревнования, FIFA Series стремится укрепить игру на всех уровнях — от местных сообществ до мировой арены", - отметил он.

Помимо Казахстана, хозяевами мужского турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Женские матчи пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

Полный список участников будет объявлен в начале 2026 года. Каждая группа объединит четыре команды из разных континентов, которые проведут по две игры в формате товарищеских матчей. Такой подход позволяет повысить качество международных встреч без увеличения нагрузки на календарь сборных.

Для Казахстана это событие станет важным шагом в укреплении своей роли на мировой футбольной арене.