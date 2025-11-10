В Гонконге завершилась Генеральная Ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) — ежегодный глобальный форум, на котором принимаются ключевые решения для развития конного спорта в мире. В мероприятии участвовали делегации 87 национальных федераций из 132 стран. Казахстан участвует в Ассамблеях FEI с 1993 года, передает BAQ.KZ.

В первые дни Ассамблеи казахстанская делегация обсуждала изменения в правилах конкура и выездки, формат квалификации на Олимпийские игры и Чемпионат мира FEI 2026 года в Аахене. Особое внимание уделялось безопасности спортсменов и благополучию лошадей, развитию цифрового ветеринарного паспорта и новой модели управления FEI.

Президент FEI Ингмар де Вос, руководивший организацией 12 лет, завершил работу на посту и переходит в Международный олимпийский комитет.

В результате голосований Казахстан получил право провести в 2026 году три международных соревнования FEI — этап Кубка мира, финал FEI World Cup Challenge и финал Евразийской лиги. Это впервые позволит казахстанским спортсменам набирать квалификационные баллы на соревнованиях в своей стране, снизить затраты на зарубежные старты и обеспечить регулярную международную соревновательную практику.

Советник президента Федерации конного спорта Казахстана Сергей Буйкевич отметил:

"Получение права на проведение этапа Кубка мира и финала FEI World Cup Challenge — важный шаг для системного развития конного спорта в Казахстане. Впервые наши спортсмены смогут набирать международные баллы, не покидая страну. Для молодых всадников открывается возможность выступить в финале мировой серии. Наша задача — обеспечить высокий уровень организации и максимально использовать этот шанс для подготовки спортсменов".

FEI и Olympic Solidarity также поддержали проекты Казахстана по развитию тренерского образования и пилотной международной сертификации спортсменов.

Ассамблея завершилась вечерней церемонией с подведением итогов года и вручением международных наград Longines FEI Awards, где отметили достижения спортсменов, тренеров, грумов и организаторов соревнований.