Масличные культуры стали драйвером доходности растениеводства в Казахстане
Страна впервые собрала 4,9 млн тонн масличных культур – рост за год составил 48%
Сегодня 2026, 11:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:13Сегодня 2026, 11:13
63Фото: Pixabay.com
По итогам 2025 года Казахстан впервые получил урожай масличных культур в объёме 4,9 млн тонн. Это на 48% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
– Сегодня масличные культуры стали драйвером доходности растениеводства. В частности, валовой сбор подсолнечника увеличился на 39% – с 1,8 до 2,5 млн тонн, льна – на 77%, с 0,7 до 1,3 млн тонн, рапса – в 2,2 раза, с 0,3 до 0,6 млн тонн, – сообщил Сапаров.
Кроме того, для проведения полевых работ выделяются льготные кредиты под 5% годовых сроком от 12 до 15 месяцев, возвратность составляет порядка 99%.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года