По итогам 2025 года Казахстан впервые получил урожай масличных культур в объёме 4,9 млн тонн. Это на 48% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– Сегодня масличные культуры стали драйвером доходности растениеводства. В частности, валовой сбор подсолнечника увеличился на 39% – с 1,8 до 2,5 млн тонн, льна – на 77%, с 0,7 до 1,3 млн тонн, рапса – в 2,2 раза, с 0,3 до 0,6 млн тонн, – сообщил Сапаров.

Кроме того, для проведения полевых работ выделяются льготные кредиты под 5% годовых сроком от 12 до 15 месяцев, возвратность составляет порядка 99%.