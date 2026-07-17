Казахстан впервые в истории завоевал медаль чемпионата мира по волейболу сидя
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Сборная Казахстана по волейболу сидя впервые в истории стала призером чемпионата мира. На мировом первенстве в китайском Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали бронзовые медали, передает BAQ.KZ.
Чемпионат мира среди мужских команд проходил с 10 по 17 июля и собрал 16 сильнейших сборных.
На групповом этапе казахстанская команда выступала в группе C, где встретилась со сборными Бразилии, Хорватии и Ирака. По итогам матчей национальная команда заняла второе место и вышла в плей-офф.
В 1/8 финала Казахстан уверенно обыграл сборную Польши со счетом 3:0, а затем в четвертьфинале с таким же счетом победил команду Руанды.
В полуфинале казахстанские волейболисты уступили действующим чемпионам мира – сборной Ирана (0:3).
Однако в матче за третье место команда Казахстана сумела вырвать победу у сборной Бразилии – 3:2, завоевав бронзовые медали мирового первенства.
Эта награда стала первой в истории Казахстана на чемпионатах мира по волейболу сидя и одним из самых значимых достижений отечественного параспорта.
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