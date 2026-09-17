Казахстан впервые вошел в международную академическую сеть, изучающую Олимпийское движение. Центр олимпийских исследований Казахского национального университета спорта официально включен в Academic Olympic Studies and Research Centres, передает BAQ.KZ.

На базе университета действует Центр олимпийских исследований, образования и наследия. Теперь он сможет напрямую работать с аналогичными площадками других стран, обмениваться исследованиями и образовательными практиками, участвовать в совместных научных проектах.

Участники сети изучают историю Олимпийских игр, олимпийские ценности и влияние спорта на образование, культуру и общество.

Для Казахстана участие в этой системе открывает доступ к международному академическому обмену и сотрудничеству с зарубежными исследователями.

По данным университета, сегодня в разных странах работают около 80 центров олимпийских исследований. Казахстан стал первой страной Центральной Азии, представленной в этой сети.

В университете планируют развивать исследования по истории Олимпийского движения, наследию Игр и современным направлениям спортивной науки.

Казахский национальный университет спорта был создан по поручению Главы государства. В нем развивают спортивную науку, медицину, реабилитацию и цифровые технологии.