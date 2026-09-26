Казахстан впервые возглавил международную шахматную федерацию
Тимур Турлов избран президентом ФИДЕ
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Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Выборы состоялись на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. Во втором туре за кандидатуру Тимура Турлова проголосовали 110 делегатов, его соперник Вадим Розенштейн получил 85 голосов.
Таким образом, впервые в истории ФИДЕ организацию возглавит представитель Казахстана. Вместе с Турловым в руководящую команду вошел пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд, который займет пост заместителя президента.
В первом туре выборов участвовали три кандидата. Турлов получил 96 голосов, Розенштейн — 76, Ян Хенрик Бюттнер — 20. Еще четыре бюллетеня признали недействительными. Для победы в первом туре требовался 101 голос, поэтому во второй тур вышли два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.
Перед голосованием кандидаты представили свои программы и рассказали о своем видении будущего ФИДЕ. Турлов в своем выступлении отметил необходимость уделять внимание не только профессиональным шахматистам и крупным турнирам, но и развитию шахмат на самом массовом уровне.
«ФИДЕ существует для своих национальных федераций, для людей, которые играют в шахматы. А шахматы намного больше, чем чемпионы и турниры. Это развитие с самого низового уровня», — сказал он.
Отдельно Турлов рассказал о развитии шахмат в Казахстане. По его словам, с 2023 года проект «Шахматы в образовании» вырос с 42 до более чем 2,5 тысячи школ. За этот период казахстанские шахматисты завоевали сотни медалей, женская сборная стала серебряным призером Олимпиады в Будапеште, а Казахстан принял матч за звание чемпиона мира, чемпионат мира по рапиду и блицу и другие международные соревнования.
Среди ключевых предложений Турлова — создание Фонда развития объемом 28 млн долларов на четыре года. Средства планируется распределять совместно с национальными федерациями. Кроме того, он предложил создать медиафонд объемом 1,5 млн долларов в год, который должен помочь национальным федерациям стать заметнее для спонсоров и правительств.
Новый глава ФИДЕ также заявил о намерении сделать организацию более современной и цифровой, а также привлечь новых международных партнеров.
«ФИДЕ не должна превращаться в бизнес. Партнерства нужны для того, чтобы мы продолжали развиваться», — подчеркнул Турлов.
Вишванатан Ананд, выступавший вместе с Турловым, отметил его опыт в международном бизнесе, технологиях и управлении крупными организациями.
«Вся моя профессиональная жизнь прошла в шахматах, Тимур Турлов привносит опыт международного бизнеса, технологий и построения больших организаций. Наш опыт дополняет друг друга», — сказал Ананд.
После победы Турлов заявил, что одной из главных задач на новом посту считает объединение шахматного сообщества и развитие диалога между национальными федерациями.
«Я хочу привнести в ФИДЕ в том числе казахстанский подход: разговаривать со всеми с взаимным уважением и находить решения даже самых сложных проблем», — отметил он.
Срок полномочий нового руководства ФИДЕ составит четыре года. Среди заявленных целей Турлов назвал дальнейшее развитие цифровых инструментов федерации, повышение профессионального уровня организации и приближение шахмат к олимпийской программе.
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