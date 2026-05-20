Казахстан впервые возглавил один из комитетов Всемирной ассамблеи здравоохранения
В первый день работы Комитет А приступил к обсуждению разработки Пандемического соглашения ВОЗ.
Казахстан впервые в истории Всемирной ассамблеи здравоохранения возглавил Комитет А ВАЗ - один из двух ключевых комитетов, работа которого охватывает основные вопросы глобальной политики в сфере здравоохранения.
Председателем Комитета А избран Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Тимур Султангазиев.
Под председательством Казахстана комитет рассматривает широкий круг стратегических вопросов, включая пандемическую готовность, развитие первичной медико-санитарной помощи, устойчивость систем здравоохранения, универсальный охват медицинскими услугами, цифровизацию, применение искусственного интеллекта в медицине, антимикробную устойчивость, психическое здоровье и другие глобальные вызовы.
В первый день работы Комитет А приступил к обсуждению одного из наиболее значимых вопросов международной повестки — разработки Пандемического соглашения ВОЗ и его приложений.
В ходе обсуждения более 60 стран подтвердили поддержку продолжения переговорного процесса и необходимости достижения консенсуса на основе принципов солидарности и взаимного доверия.
Развивающиеся государства акцентировали внимание на вопросах справедливого доступа к патогенам, технологиям и научной информации, тогда как развитые страны подчеркивали необходимость формирования эффективного и реализуемого международного механизма реагирования на будущие пандемии.
В обсуждении приняли участие представители Европейского союза, GAVI, South Centre, международных организаций, отраслевых объединений и профессиональных ассоциаций.
Отдельное внимание в ходе работы Комитета уделяется вопросам развития первичной медико-санитарной помощи и внедрению цифровых решений для повышения доступности медицинской помощи, особенно в удалённых и труднодоступных регионах.
Казахстанская сторона представила национальные подходы к укреплению ПМСП, развитию телемедицины, мобильной медицины и совершенствованию механизмов финансирования системы здравоохранения.
«Для Казахстана, как и для многих стран, актуален вопрос обеспечения равного доступа к медицинской помощи для населения, проживающего в удалённых населённых пунктах. Именно поэтому мы последовательно укрепляем первичное звено, расширяем телемедицинские консультации и внедряем современные цифровые решения для повышения доступности и качества медицинской помощи», — отметил Тимур Султангазиев.
В настоящее время сеть первичной медико-санитарной помощи Казахстана включает порядка 5 тысяч организаций, из которых более 4 тысяч оказывают помощь жителям сельских и отдалённых населённых пунктов.
В стране также реализуются меры социальной поддержки медицинских работников, прибывающих на работу в регионы.
Председательство Казахстана в Комитете А Всемирной ассамблеи здравоохранения стало подтверждением растущего международного авторитета страны и её усиливающейся роли в формировании глобальной повестки в области здравоохранения.
