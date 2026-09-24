Казахстан впервые взял золото Азиады в академической гребле

Казахстан завоевал первое в истории золото Азиатских игр в академической гребле. Владислав Яковлев и Иван Чернухин стали чемпионами XX летних Азиатских игр в японском Аичи–Нагое. Казахстанский экипаж выиграл финал в дисциплине «мужская двойка без рулевого» (M2−). Яковлев и Чернухин финишировали первыми, опередив ближайших соперников из Китая на 2,09 секунды.

Накануне спортсмены преодолели предварительный этап и вышли в главный финал. Весь сезон сборная целенаправленно готовилась к Азиаде, которую тренерский штаб определил главным стартом года. Ради подготовки команда отказалась от участия во взрослом чемпионате мира.

Яковлев и Чернухин выступают вместе уже несколько сезонов. В 2025 году они завоевали бронзу чемпионата Азии среди взрослых, а в нынешнем сезоне выиграли Кубок Азии в южнокорейском Чхунджу. На этом выступление казахстанцев не заканчивается. Яковлев и Чернухин также заявлены в финале мужской распашной четверки вместе с Ярославом Мельниковым и Тимуром Фомичевым.

Однако на этом медальные успехи казахстанских гребцов не закончились. Серебряную медаль Азиатских игр завоевали Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая. В финале женской байдарки-двойки на дистанции 500 метров казахстанский экипаж показал второй результат. Еще одну награду — бронзовую — принесли Сергей и Тимофей Емельяновы. В финале мужской каноэ-двойки на дистанции 500 метров братья финишировали третьими.

Таким образом, за короткий промежуток времени сборная Казахстана завоевала сразу три медали в гребных дисциплинах — золото, серебро и бронзу.