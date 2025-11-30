Президент Токаев – единственный лидер в Центральной Азии, выстраивающий системный диалог с западными странами по украинскому вопросу и предлагающий Астану в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров, – отмечают эксперты. При этом в сети распространяется информация об обращении украинских СМИ в адрес Касым-Жомарта Токаева с просьбой прекратить какую-либо помощь России, связанную с двусторонним конфликтом. К слову, ссылок на первоисточник ни одно из изданий не приводит. Как следует республике реагировать на подобные публикации? Каким образом Казахстану удаётся сохранять баланс в отношениях с ключевыми партнёрами без ущерба для своего суверенитета и национальных интересов? Мнением с редакцией BAQ.KZ поделилась независимый эксперт по государственной политике РК, магистр филологических наук и делового администрирования Зарина Есбулатова.

- Зарина Макановна, в последнее время в сети активно распространяются сообщения о якобы участии Казахстана в "сером импорте" в интересах России. Каким образом, по Вашему мнению, подобные вбросы могут повлиять на международный имидж Казахстана и как стране стоит реагировать на подобные информационные атаки?

- Во-первых, нужно всегда опираться на официальные источники. Как правило, при подобных информационных атаках – а это, по сути, недобросовестные вбросы без указания на достоверные данные – необходимо требовать подтверждений: кто говорит, где опубликована подобная информация, с какой целью она распространяется. На мой взгляд, здесь важно сверяться с тем, что официально заявляют главы государств. В частности, следует опираться на официальные заявления нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И всегда важно обратить внимание на то, что Казахстан – миролюбивое и дипломатичное государство. Мы –достаточно молодая страна, с 1991 года развиваемся самостоятельно, встаём на свой собственный путь развития. В настоящее время у нас активно развивается экономика, укрепляется внешняя и внутренняя политика. Наша страна стремится сохранять баланс, выступая своего рода центральноазиатским мостом между Европой и Западом, а также между нашими крупными соседями – Китаем и Россией. Казахстан всегда придерживается политики мира, демократии и равенства, в том числе равенства всех ветвей власти. Для республики важно оставаться конкурентоспособной с экономической точки зрения. Наша страна стремится к тому, чтобы, как отметил Президент Республики Казахстан в своём Послании, делать основной акцент на развитие информационного потенциала, в первую очередь, технологий, включая искусственный интеллект и цифровые решения. Это является для нас одним из приоритетов. Что касается экспорта и импорта: импорт касается, в основном, продовольственных товаров, также Казахстан экспортирует свою продовольственную продукцию. Ни о каком оборонном или военном экспорте речи идти не может, поскольку РК придерживается политики многовекторности, нейтралитета и мирной дипломатии. Это принципиально важно.

Не нужно обращать внимания на подобные, так сказать, неправдоподобные источники сообщений о том, что якобы идут какие-то поставки, серый импорт и так далее. Это всё неправда. Всегда необходимо опираться на официальную позицию главы государства, Министерства иностранных дел РК. Важно отслеживать именно то, что говорят наши политики, что озвучивается высшим руководством страны – это и есть официальная информация. Ни в коем случае нельзя верить неправдоподобным вбросам и фейковым новостям. Возможно, это фейк в чистом виде. Позиция Казахстана чётко озвучивается главой государства, премьер-министром и министром иностранных дел: Казахстан придерживается политического нейтралитета и мирной дипломатии. Мы являемся мостом между Европой и Азией – важным посредником между крупными странами, который, как правило, способен сглаживать острые углы и урегулировать нерешённые вопросы. В этом смысле наша страна – это своего рода "Швейцария" региона. Мы всегда придерживаемся нейтральной позиции. Это важно и необходимо. Это принципиальная позиция нашей республики, ведь мы находимся в самом центре Центральной Азии, в географическом и геополитическом центре Евразии. Именно поэтому нам выгодно сохранять нейтралитет и продвигать идеи мира, дружбы, дипломатии и демократии. Четыре ключевых ориентира – нейтралитет, мир, демократия и равенство – последовательно озвучиваются Президентом Республики Казахстан. И именно на этих принципах должна строиться внешняя политика страны, в том числе и на международной арене. Это важно, нужно и правильно.

- На фоне несправедливых обвинений в адрес Казахстана о якобы содействии теневому экспорту, как международное сообщество должно воспринимать тот факт, что РК активно сотрудничает с контрольными органами США и ЕС и занимает нейтральную позицию, направленную на мирное урегулирование конфликта?

- Республика Казахстан неоднократно предлагала свои посреднические услуги, в том числе выступала с инициативой сделать Астану площадкой для мирных переговоров. Это соответствует нашей политике многовекторности, которая основана на принципах нейтралитета. Мы ни в коем случае не должны и, я бы даже сказала, не можем – вступать в какие-либо конфликты. Для нас крайне важно укреплять имидж и авторитет на международной арене. Казахстан должен восприниматься как нейтральное, миролюбивое, демократичное государство с новым взглядом на современный мир, политику и экономику. Сегодня мы вступили в новую эпоху развития. Наша страна становится всё более современной и прогрессивной, как в технологическом, так и в экономическом плане. Для нас сейчас самое главное – наращивать экономический и политический потенциал, то есть улучшать экономическое положение на благо наших граждан. Соответственно, Казахстан стремится быть экономически сильным и одновременно политически нейтральным. Можно сказать, что мы стремимся к полной независимости как в политическом, так и в экономическом аспектах. Это важно для нашей страны, для укрепления внутреннего потенциала. Поэтому мы не должны вступать в какие-либо конфликты или явно поддерживать одну из сторон. Сейчас это нецелесообразно. Геополитически мы находимся в правильной позиции. Всё в итоге упирается в вопросы геополитического характера. Вот почему наша страна, и это отражение нашего менталитета, всегда выступала за мир, за дружбу, за стабильность, за то, чтобы не было распрей и конфликтов. Это укоренено в казахстанском народе с давних времён. Именно поэтому Казахстан придерживается такой миролюбивой позиции и не стремится вступать в какие-либо конфликтные ситуации.

Кроме того, повторюсь, крайне важно опираться на проверенные официальные источники, ориентироваться на официальные заявления: на сайтах Акорды, Министерства иностранных дел, Канцелярии Премьер-министра РК. Люди должны доверять и читать именно официальную информацию, озвученную высшим руководством страны. Ведь в наше время, в век информационных войн и политического негатива, происходит множество информационных атак и войн, информационного хаоса. Нужно уметь отличать правду от лжи, включать критическое мышление и понимать, где правда, а где нет. Для этого необходимо внимательно изучать официальные сводки, информацию, заявления, документы и меморандумы – то, что происходит на уровне международных отношений и политики.

Казахстан сотрудничает с США, странами ЕС, а также с соседями: Китаем, Российской Федерацией и странами Центральной Азии – Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Это наши экономические партнёры, крупные торговые и политические союзники. Конечно, мы не придерживаемся какого-то альянса с кем-то конкретным. Для нас главное – иметь партнёров. Сейчас XXI век, и политика полностью ориентирована на бизнес. По сути, страны ЕС, Соединённые Штаты Америки, Китай, страны Центральной Азии и Россия – это наши крупные бизнес-экономические партнёры, с которыми выгодно сотрудничать, и им также выгодно сотрудничать с нами. Между нами давно налажен диалог, основанный на партнёрстве и взаимопомощи. Если где-то нужны вложения, прямые иностранные инвестиции, импорт или экспорт – это происходит в рамках этих отношений. Именно в этом заключается многовекторность современной политики – в наращивании потенциала партнёрства, расширении и улучшении взаимодействия с другими государствами. Всё это делается на основе целей, связанных с улучшением собственной внутренней экономики и экономического потенциала. Наша страна является крупным партнёром для многих стран ЕС. Казахстан – один из крупных экономических партнёров Китая, России, стран Центральной Азии и других государств. Всё у нас ориентировано на экономическое развитие республики. Мы помогаем партнёрам с определёнными финансовыми моментами, поставляем наши товары в другие страны, а другие страны вкладываются в нас. У нас происходит деловое сотрудничество, то есть бизнес-взаимодействие. Говоря языком бизнеса, мы масштабируемся, и другие страны тоже развиваются вместе с нами. У нас полное взаимопонимание и, конечно же, взаимоуважение.

- По мнению экспертов, Президент Касым-Жомарт Токаев остаётся единственным лидером Центральной Азии, ведущим прямой диалог с Западом и предлагающим площадку для переговоров между Россией и Украиной. Насколько значима такая дипломатическая инициатива для укрепления международного авторитета Казахстана?

- Президент Касым-Жомарт Токаев – дипломат высокого уровня, профессионал, который прекрасно понимает необходимость всегда поддерживать дипломатичные и дружественные отношения со многими государствами. Именно поэтому предложение сделать Астану площадкой для мирных переговоров по урегулированию украинского вопроса – это правильный и грамотный дипломатический шаг. Такой подход ориентирован на дружелюбие, взаимопонимание и гармонию между народами России и Украины. Это дружеский жест нашего Президента в адрес двух стран. Касым-Жомарт Токаев искренне надеется на примирение двух народов и предотвращение дальнейших войн и конфликтов. Его дипломатический подход к разрешению этого сложного и затянувшегося конфликта, который продолжается уже почти четыре года, имеет большое значение. Будучи опытным государственным деятелем и дипломатом, Токаев знает, как помочь другим странам справиться с подобными трудностями. Это правильный путь. Астана вполне может стать будущей площадкой для переговоров – подобно Женеве и Версалю.

- Как Вы оцениваете случаи, когда в информационное пространство попадают материалы без подтверждённых источников, как в ситуации с предполагаемым обращением украинских СМИ к Президенту Токаеву, и может ли это рассматриваться как элемент информационной манипуляции?

- Можно сказать, что подобные заявления без официальных источников – это и есть информационная манипуляция. Часто в интернет-пространстве начинают распространять неправдоподобную информацию. Из-за этого возникают войны и конфликты, потому что иногда СМИ любят расшатывать и раздувать ситуацию, а по факту может быть, что ничего подобного не происходит. Поэтому ещё раз скажу, чтобы этого не случалось, нужно ориентироваться только на официальные источники, смотреть заявления Президента, что сказал Касым-Жомарт Токаев по тому или иному поводу. Не должно быть прецедента, чтобы, например, Россия или Украина заявила: "А вы, оказывается, поддерживаете эту сторону", – ни в коем случае нельзя допускать таких ситуаций. Поэтому надо проверять информацию, чтобы она всегда исходила из официальных источников: читать и анализировать заявления, где публикуется достоверная информация. Нельзя поддаваться информационной манипуляции. Конечно, сейчас много случаев, когда в информационное пространство попадают материалы без подтверждённых источников, как, например, в ситуации с предполагаемым обращением украинских СМИ к Президенту Токаеву. Это всё фейки, скорее всего неподтверждённая информация.

Внешняя политика Республики Казахстан направлена на многовекторность и мирное урегулирование различных вопросов, споров и конфликтов. Кроме того, наша внешняя политика сосредоточена на том, чтобы стать частью мирового сообщества как конкурентоспособное государство с хорошим имиджем и потенциалом. За последние 34 года независимости Казахстан стремится зарекомендовать себя как мирный, надёжный и демократичный международный партнёр. Вот почему многие хотят с нами сотрудничать. Наша страна стремится к процветанию, миру, хорошим отношениям, партнёрству, сотрудничеству и открытому диалогу с множеством участников международных отношений и мировой политики. Именно поэтому у нас многовекторная внешняя политика, подписано много различных документов и меморандумов. За годы независимости Казахстан зарекомендовал себя как надёжный и мирный партнёр на мировой политической арене. Поэтому ни в коем случае нельзя верить неподтверждённым источникам, которые заявляют, что Казахстан якобы помогает России или делает что-то подобное – это неправда. Казахстан стремится быть надёжным партнёром в экономике и выступает за дружественные отношения между странами. Это и есть настоящая дипломатическая политика нашего главы государства, который призывает к дружбе и миру.

- Насколько эффективной остаётся многовекторная внешняя политика Казахстана в условиях обострения глобальных противоречий и давления со стороны крупных геополитических игроков?

- Многовекторная политика Казахстана является ключевым элементом его внешнеполитической идентичности. В условиях растущей турбулентности мировой системы эта политика остается актуальной, но одновременно сталкивается с новыми вызовами и реалиями. Необходимо грамотно подходить к анализу мировой политической ситуации. Многовекторность Казахстана в целом сохраняет свою эффективность, однако её можно и нужно тонко настраивать и усиливать внутреннюю устойчивость. Геополитическая логика многовекторности остаётся жизнеспособной и, более того, конкурентоспособной. Казахстан объективно находится между крупными центрами силы – Россией, Китаем, США, ЕС и странами исламского мира – и способен развивать свои возможности, укрепляя позиции как посредника и партнёра для всех этих игроков. В таких условиях ставка на баланс, диверсификацию связей и избегание блоковых ограничений остаётся оптимальной моделью, позволяющей минимизировать, во-первых, риски вовлечения в противостояние сверхдержав, а во-вторых – сохранять пространство для манёвра, привлекать инвестиции и технологии из разных источников. Также важно поддерживать транспортную и торговую многомерность, включая транскаспийский маршрут.

Что касается эффективности нашей многовекторной политики с другой точки зрения, она проявляется в её трансформации. Сегодня Казахстан постепенно смещается от классической концепции равнодалённости – прагматичного многостороннего партнёрства, где акцент делается на экономическую диверсификацию, укрепление национальной безопасности и суверенитета, а также на развитие региональных связей в Центральной Азии. Это способствует снижению зависимости от внешних центров силы. И это абсолютно верно. Внутренняя устойчивость – ключевой фактор эффективности многовекторной политики Казахстана. Экономическая стабильность, предсказуемость политической ситуации, собственные логистические и энергетические ресурсы создают прочную базу для независимого внешнеполитического курса. Развитие логистики и энергетики, модернизация транспортных коридоров, в том числе транскаспийских маршрутов и сотрудничество с Китаем и странами Центральной Азии – всё это не просто внутренние задачи, а важные инструменты поддержания баланса и укрепления международного положения страны. Такая внутренняя устойчивость позволяет Казахстану гибко и уверенно проводить многовекторную дипломатию, сохраняя независимость и укрепляя партнёрские связи.

Внешнеполитический баланс Казахстана и его многовекторная политика действительно остаются краеугольным камнем устойчивости страны в нынешних условиях. Но ключевой фактор успеха – это именно внутренняя сила и стабильность. Способность укреплять суверенитет, снижать уязвимость и строить устойчивые отношения с разными мировыми игроками делает Казахстан ценным и надежным партнёром. Именно это позволяет не только удерживать баланс, но и развивать страну, привлекать инвестиции и технологии, и сохранять свою независимость в геополитически непростом регионе. В итоге – внутренняя устойчивость + гибкая внешняя политика = надёжное будущее для Казахстана. Внешнеполитический курс Президента Касым-Жомарта Токаева выстроен с умом и профессионализмом. Повторюсь, Казахстан за годы независимости сумел создать репутацию надёжного, миролюбивого и нейтрального партнёра на международной арене – и это большая заслуга именно грамотной многовекторной политики. Такой подход помогает стране сохранять стабильность, развивать экономику и укреплять позиции в мире, избегая конфликтов и максимально эффективно используя свое выгодное геополитическое положение. Это важный фундамент для дальнейшего процветания Казахстана.