Казахстан вступает в международный центр против отмывания денег
Центр займется анализом деятельности трансграничных преступных групп.
На пленарном заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Женис Елемесов представил проект закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Соглашение было подписано главами государств СНГ в октябре 2023 года. Его инициатором выступил Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников Содружества.
"Соглашение предусматривает образование Международного центра оценки рисков, оператором и координатором которого станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информационную систему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ, создание общих информационных ресурсов и проведение наднациональной оценки рисков", – сказал Елемесов.
Центр займется анализом деятельности трансграничных преступных групп, включая незаконное перемещение денежных средств, размещение активов, а также обменом сведениями по ключевым видам преступлений – мошенничеству, коррупции, налоговым преступлениям и хищениям бюджетных средств.
По словам Елемесова, функционирование Центра повысит эффективность борьбы с транснациональными схемами, обеспечит более быстрый обмен информацией и будет способствовать возврату незаконно выведенных средств.
При этом система будет наполняться исключительно сведениями из открытых источников, без обмена чувствительными или ограниченными данными.
Документ уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В Казахстане ожидается, что принятие соглашения не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных расходов из бюджета.
