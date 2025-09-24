На пленарном заседании Мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Женис Елемесов представил проект закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Соглашение было подписано главами государств СНГ в октябре 2023 года. Его инициатором выступил Совет руководителей подразделений финансовой разведки стран-участников Содружества.

"Соглашение предусматривает образование Международного центра оценки рисков, оператором и координатором которого станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информационную систему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ, создание общих информационных ресурсов и проведение наднациональной оценки рисков", – сказал Елемесов.

Центр займется анализом деятельности трансграничных преступных групп, включая незаконное перемещение денежных средств, размещение активов, а также обменом сведениями по ключевым видам преступлений – мошенничеству, коррупции, налоговым преступлениям и хищениям бюджетных средств.

По словам Елемесова, функционирование Центра повысит эффективность борьбы с транснациональными схемами, обеспечит более быстрый обмен информацией и будет способствовать возврату незаконно выведенных средств.

При этом система будет наполняться исключительно сведениями из открытых источников, без обмена чувствительными или ограниченными данными.

Документ уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В Казахстане ожидается, что принятие соглашения не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует дополнительных расходов из бюджета.