Послание Президента Казахстану обозначило новые ориентиры для экономики страны: цифровизация, устойчивость банковской системы и привлечение инвестиций становятся ключевыми задачами для развития, передает BAQ.KZ. По словам депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, эти направления закладывают основу для "новой эпохи" экономического роста.

"Есть очень много моментов, связанных с появлением новой эпохи, цифровой и так далее. Цифровые активы очень интересно посмотреть. Отдельно, я думаю, что есть функционал, связанный с тем, что банкам увеличивают собственный капитал. То есть работа на устойчивость банковской сферы, более лёгкий вход для иностранных банков или банковских агломератов", — сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что Казахстан должен продемонстрировать инвесторам стабильный рост.

"Задача - создать правильные правила игры, показать, что это растущая экономика. Ежегодно обеспечиваются ростом 4, 5, 6 или даже больше процентов, которые позволяют здесь зарабатывать", — отметил депутат.

По словам Айдоса Сарыма, страна уже доказала свою привлекательность в традиционных отраслях, однако необходимо показать перспективы и в новых направлениях.