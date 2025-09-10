Казахстан вступает в новую эпоху — депутат о Послании Президента
Казахстан вступает в новую экономическую эпоху.
Послание Президента Казахстану обозначило новые ориентиры для экономики страны: цифровизация, устойчивость банковской системы и привлечение инвестиций становятся ключевыми задачами для развития, передает BAQ.KZ. По словам депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, эти направления закладывают основу для "новой эпохи" экономического роста.
"Есть очень много моментов, связанных с появлением новой эпохи, цифровой и так далее. Цифровые активы очень интересно посмотреть. Отдельно, я думаю, что есть функционал, связанный с тем, что банкам увеличивают собственный капитал. То есть работа на устойчивость банковской сферы, более лёгкий вход для иностранных банков или банковских агломератов", — сказал мажилисмен.
Он подчеркнул, что Казахстан должен продемонстрировать инвесторам стабильный рост.
"Задача - создать правильные правила игры, показать, что это растущая экономика. Ежегодно обеспечиваются ростом 4, 5, 6 или даже больше процентов, которые позволяют здесь зарабатывать", — отметил депутат.
По словам Айдоса Сарыма, страна уже доказала свою привлекательность в традиционных отраслях, однако необходимо показать перспективы и в новых направлениях.
"У нас есть нефтянка, ГМК и прочее, всё-таки здесь страна, в которую деньги ходят. Здесь есть нормальные правила игры, которые позволяют не только сохранять свои деньги, но и наращивать", — резюмировал он.
