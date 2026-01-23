Казахстан официально вступил в Совет мира без уплаты добровольного взноса в размере 1 млрд долларов США, предусмотренного Уставом организации. Решение о членстве было оформлено в ходе визита Президента Касым-Жомарт Токаев в Давос, где глава государства подписал соответствующие документы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В Акорда пояснили, что для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства, а срок пребывания страны в организации составляет три года с момента вступления.

"Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года", – сообщили в пресс-службе на запрос редакции BAQ.KZ.

В Акорде также подчеркнули, что упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является обязательным условием членства.

"Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является условием членства. Это право каждого участника", – пояснили в пресс-службе.

В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить своё пребывание в Совете сверх установленного трёхлетнего срока.

При этом в Акорде отдельно отметили, что Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава организации.