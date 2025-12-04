Министерство сельского хозяйства Казахстана объявило о введении количественных ограничений на экспорт мяса крупного рогатого скота, передает BAQ.KZ.

Новые правила будут действовать до 31 декабря 2025 года и распространяются как на поставки в третьи страны, так и на экспорт внутри Евразийского экономического союза. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка и обеспечение продовольственной безопасности.

Согласно приказу, общий объём квоты установлен на уровне 13 тысяч тонн. Экспортировать мясо смогут только компании, имеющие собственные откормочные площадки и мясоперерабатывающие предприятия. Максимальный объём вывоза зависит от мощности площадки: чем больше поголовье, тем выше лимит — от одной до четырёх тысяч тонн на одного экспортёра.

Для получения квоты компании должны подтвердить наличие зарегистрированной откормочной площадки с не менее чем пятью тысячами голов скота, прошедшими идентификацию, а также наличие действующих внешнеэкономических контрактов. Все данные о предприятиях и поголовье будут проверяться через государственные информационные системы.

Квоты будут действовать 10 дней с момента выдачи и погашаться на ветеринарных контрольных пунктах при пересечении границы. При этом повторное распределение не предусмотрено — истёкшая квота автоматически признаётся недействительной. Итоги распределения Министерство сельского хозяйства опубликует на своём официальном сайте.

Министерство также уведомит Евразийскую экономическую комиссию о введённой мере. Контроль за исполнением приказа возложен на профильные ведомства, включая Комитет ветеринарного контроля и Комитет государственных доходов.