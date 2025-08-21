С 16 июля 2025 года в Уголовном кодексе Казахстана появилась новая статья, которая устанавливает уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов (дронов), передает BAQ.KZ.

Закон направлен на усиление мер безопасности в авиации и борьбу с растущей угрозой для пилотов и пассажиров.

Пилоты воздушных судов, особенно в критические моменты – при взлете и посадке, могут подвергаться опасности из-за лазерного ослепления. В результате таких атак на экипаж возможно кратковременное потерю зрения, что может привести к авиационному происшествию, с трагическими последствиями.

По данным авиационных служб Казахстана, за последние 6 лет было зафиксировано 98 случаев ослепления пилотов. Особенно часто такие инциденты происходят в международном аэропорту Алматы. В 2017 году зафиксировали 8 случаев, а в 2023 году – уже 30, что подтверждает серьезность проблемы.

До принятия нового закона отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за такие деяния, что усложняло наказание виновных. Однако в странах, таких как Австралия, США, Германия и Канада, подобные преступления уже давно квалифицируются как уголовные, с наказанием до 10 лет лишения свободы.

Теперь, с введением статьи 352-1 в Уголовный кодекс, наказание за такие действия варьируется от штрафа и ареста до лишения свободы сроком до 10 лет в зависимости от последствий преступления. Прокуратура страны рассматривает этот шаг как важную меру для повышения уровня общественной безопасности, защиты авиационного транспорта и предотвращения преступных посягательств в сфере воздушных перевозок.