Министр сельского хозяйства подписал приказ об ограничении вывоза мяса крупного рогатого скота из Казахстана сроком на шесть месяцев, передает BAQ.KZ

Согласно приказу, вводятся количественные ограничения в виде квот на вывоз мяса крупного рогатого скота, включая свежее, охлаждённое и замороженное. Ограничения распространяются как на поставки в третьи страны, так и на экспорт в государства Евразийского экономического союза. Общий объём квоты установлен на уровне 20 тысяч тонн.

Для обеспечения исполнения приказа соответствующие меры поручено принять Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, а также Комитету государственных доходов.

Документом также определён порядок распределения квот. Информация о размере общей квоты и объёме, предусмотренном на одного экспортёра, подлежит размещению на государственном портале gov.kz. Размер квоты на одно лицо устанавливается с учётом мощности откормочной площадки. Так, при мощности от 5 тысяч голов предусмотрено до 1 тысячи тонн, от 10 тысяч голов — до 2 тысяч тонн, от 15 тысяч голов — до 3 тысяч тонн, от 20 тысяч голов — до 4 тысяч тонн, а при мощности от 50 тысяч голов — до 10 тысяч тонн.

Выданная квота действует в течение 10 календарных дней с момента её предоставления. Распределение объёмов квот на вывоз говядины осуществляется автоматически через портал при оформлении лицензии на экспорт отдельных видов товаров, что завершает установленный механизм регулирования экспорта мяса крупного рогатого скота.