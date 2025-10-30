Мировой рынок смартфонов вновь демонстрирует рост, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По предварительным данным Международной корпорации данных (IDC), в третьем квартале 2025 года глобальные продажи мобильных устройств увеличились на 2,6% и достигли 322,7 миллиона единиц. Основным драйвером роста стал премиальный сегмент: покупателей привлекли новые модели с элементами искусственного интеллекта, а также желание обновить устаревшие гаджеты на более современные версии.

Лидером продаж осталась южнокорейская компания Samsung, укрепившая позиции и увеличившая долю рынка с 18,4% до 19%. За три месяца пользователи по всему миру приобрели 61,4 миллиона смартфонов этого бренда — на 6,4% больше, чем годом ранее. На втором месте — Apple, чья доля достигла 18,2%, а продажи выросли до 58,6 миллиона устройств. Эксперты IDC отмечают, что компания показала рекордные результаты за июль, чему способствовал высокий спрос на iPhone 17. При этом новые модели Samsung Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 задали новый темп развитию сегмента складных смартфонов.

Замкнула тройку лидеров китайская корпорация Xiaomi с долей 13,5%. Следом расположились Transsion и vivo, сохранившие сильные позиции на развивающихся рынках. В целом рынок смартфонов показывает устойчивое восстановление после нескольких лет спада, чему способствует рост интереса к устройствам с поддержкой ИИ и увеличенная продолжительность обновления линейки.

В Казахстане ситуация также отражает мировые тенденции. Самыми популярными смартфонами остаются устройства Apple. По данным Global Stats, доля компании на внутреннем рынке в сентябре 2025 года достигла 44,5%, увеличившись более чем на шесть процентных пунктов за год. На втором месте — Samsung с долей 20,6%, а замыкает тройку лидеров Xiaomi, чьи позиции снизились до 13,4%.

Несмотря на устойчивый спрос, импорт смартфонов в Казахстан сократился. Согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–август в страну ввезли 2,5 миллиона устройств — на 5,2% меньше, чем годом ранее. При этом стоимостный объём импорта упал более чем на четверть и составил 524,3 миллиона долларов США.

Основным поставщиком смартфонов в Казахстан остаётся Китай, на долю которого пришлось почти 55% импорта. Из Поднебесной поступило 1,4 миллиона устройств — на 9,8% меньше, чем в прошлом году. Однако по стоимостному объёму Китай уступил лидерство Вьетнаму, который поставил 1,1 миллиона смартфонов и увеличил экспорт на 25,4%, достигнув показателя 260,5 миллиона долларов. На долю других стран пришлось всего 3% импорта.

Цены на смартфоны в Казахстане продолжают расти. По данным Бюро национальной статистики, индекс розничных цен на телефонное и факсимильное оборудование с начала 2025 года превышает 124%. Наибольший скачок отмечался в мае, когда техника подорожала на 32,7% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. В сентябре рост цен составил 14,6%.

Эксперты прогнозируют, что запуск продаж iPhone 17, стартовавший 19 сентября, может изменить общую динамику рынка и компенсировать спад в импорте. Новый флагман Apple уже вызвал ажиотаж среди покупателей, а аналитики не исключают, что именно он станет главным фактором роста мировых продаж в четвёртом квартале.