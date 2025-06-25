В Казахстане впервые с 2010 года выдана новая банковская лицензия. Обладателем стала южнокорейская финансовая группа BNK, передаёт BAQ.KZ.

Открытие зарубежного банка — прямое исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, который в своём Послании в сентябре 2023 года призвал привлечь в страну надёжные иностранные банки и усилить конкуренцию в банковском секторе.

Торжественное вручение лицензии прошло с участием председателя Агентства Мадины Абылкасымовой и главы BNK Capital Ким Сонг Джу. В своём выступлении Абылкасымова подчеркнула, что приход нового иностранного игрока создаст дополнительную конкуренцию на рынке, даст импульс к развитию новых продуктов и повысит доступность кредитования, особенно для малого и среднего бизнеса.

Выданная лицензия позволяет проводить широкий спектр банковских операций: от приёма депозитов юридических лиц до кредитования и валютных операций. Открытие депозитов для физических лиц станет возможно после подключения к системе гарантирования вкладов.

На момент преобразования активы банка составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель — 21,8 млрд тенге.