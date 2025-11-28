Правительство Казахстана выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна, передает BAQ.KZ со ссылкой на правительство.

Решение принято для полного закрытия обязательств государства в рамках действующей программы субсидирования транспортных расходов, а также для дальнейшего стимулирования поставок на приоритетные зарубежные рынки.

Необходимость дополнительного финансирования связана с высоким урожаем зерновых культур в текущем году и растущим спросом на казахстанское зерно со стороны иностранных покупателей. По данным правительства, интерес к отечественной продукции значительно увеличился, что потребовало усиления мер по её продвижению на внешние рынки.

В 2025 году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва Правительства. Эти средства позволили открыть новые экспортные маршруты, восстановить поставки на ранее утраченные рынки и увеличить объёмы экспорта в страны дальнего зарубежья через альтернативные логистические направления. В результате реализованных мер объём поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.

Ранее государство приняло решение продлить программу субсидирования транспортных расходов на 2026 год. Финансирование будет обеспечено в объёме не менее 30 млрд тенге, что позволит поддерживать экспортные возможности страны на системной основе.

Правительство продолжает последовательную политику по развитию аграрного сектора, укреплению экспортного потенциала и поддержке отечественных производителей, обеспечивая их устойчивое присутствие на международных рынках.