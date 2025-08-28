В Казахстане продолжается масштабная модернизация онкологической службы, направленная на улучшение диагностики и лечения рака для жителей всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

В рамках системных изменений, направленных на повышение доступности медицинской помощи, было открыто шесть современных центров лучевой терапии в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, а также в Абайской области, Алматы и Астане.

На оснащение этих онкоцентров выделено 31 миллиард тенге, что позволит значительно повысить качество лечения. Кроме того, заключено инвестиционное соглашение на сумму 39 миллиардов тенге, которое обеспечит установку ПЭТ/КТ-центров в городах Актау, Актобе, Караганда, Кызылорда и Усть-Каменогорск, а также создание циклотронного комплекса в Институте ядерной физики. Эти новые технологии позволят вывести диагностику рака на качественно новый уровень, обеспечивая регионы передовыми медицинскими технологиями.

"Мы делаем все возможное, чтобы онкологическая помощь стала доступной для каждого казахстанца, независимо от его места жительства", — отметили в Министерстве здравоохранения Казахстана. Одним из ключевых достижений в модернизации является открытие 17 экспертных эндоскопических центров на базе региональных онкоцентров, что способствовало увеличению уровня раннего выявления злокачественных новообразований до 31,4% в 2024 году, что на 1,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Эти шаги направлены на повышение эффективности ранней диагностики, доступность высокотехнологичных хирургических операций и лучевой терапии, а также на укрепление кадрового потенциала онкологической службы. Важным аспектом является рациональное распределение коечного фонда с учетом реальных потребностей населения, что позволяет более эффективно использовать ресурсы здравоохранения.

Модернизация онкологической службы Казахстана продолжается, и в будущем планируется расширение сети медицинских центров и внедрение новейших технологий для борьбы с онкологическими заболеваниями.