Казахстан выходит на новый уровень в сельхозмашиностроении
Казахстан ставит рекорды в производстве сельхозтехники.
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Казахстан продолжает укреплять свои позиции в сфере сельскохозяйственного машиностроения, обеспечивая до 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам, передает BAQ.KZ.
В стране работают 10 крупных предприятий, производящих самоходную технику, и сельхозмашиностроение составляет около 6% отраслевой структуры.
Благодаря программе льготного лизинга и успешным местным производителям, в прошлом году Казахстан значительно увеличил объем выпуска сельхозтехники. В первом полугодии 2025 года произведено около 4 тыс. тракторов (+39,3%) и 441 зерноуборочный комбайн (+64,6%). В целом, планируется выпустить более 10 тыс. единиц техники в этом году, что на 27% больше по сравнению с 2024 годом.
Кроме того, на казахстанский рынок сельхозтехники активно выходят международные бренды, такие как финский SAMPO, китайский ZOOMLION и американский John Deere.
Вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул важность сохранения устойчивого роста в этом секторе и заявил о необходимости продолжить работу по поддержке и развитию сельхозмашиностроения как ключевого драйвера технологического прогресса и роста экономики Казахстана.
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