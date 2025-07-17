Казахстан продолжает укреплять свои позиции в сфере сельскохозяйственного машиностроения, обеспечивая до 90% потребностей внутреннего рынка по тракторам и комбайнам, передает BAQ.KZ.

В стране работают 10 крупных предприятий, производящих самоходную технику, и сельхозмашиностроение составляет около 6% отраслевой структуры.

Благодаря программе льготного лизинга и успешным местным производителям, в прошлом году Казахстан значительно увеличил объем выпуска сельхозтехники. В первом полугодии 2025 года произведено около 4 тыс. тракторов (+39,3%) и 441 зерноуборочный комбайн (+64,6%). В целом, планируется выпустить более 10 тыс. единиц техники в этом году, что на 27% больше по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, на казахстанский рынок сельхозтехники активно выходят международные бренды, такие как финский SAMPO, китайский ZOOMLION и американский John Deere.

Вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул важность сохранения устойчивого роста в этом секторе и заявил о необходимости продолжить работу по поддержке и развитию сельхозмашиностроения как ключевого драйвера технологического прогресса и роста экономики Казахстана.