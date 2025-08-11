В Казахстане активно ведётся работа по цифровизации сферы науки. Об этом в интервью BAQ.KZ сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

— Сегодня в научной сфере звучит много критики. Обсуждаются вопросы распределения грантов, финансирования, оснащения. Единственно эффективное решение — цифровизация. Мы завершим эту работу к концу этого года. На протяжении двух лет мы разрабатывали крупную платформу, которая объединит всю информацию, связанную с наукой, в одном месте. Каждый учёный сможет зарегистрироваться в системе и увидеть все свои статьи и гранты в едином личном кабинете, — отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день более 430 лабораторий по всей стране уже полностью оцифрованы.

— Благодаря платформе можно будет в любой момент получить информацию о любой лаборатории в любом городе и вузе, вплоть до перечня установленного оборудования. В конце года мы проведём масштабную презентацию проекта. Министерство успешно движется в направлении цифровизации, — подчеркнул он.

Отдельно министр выделил программу AI-Sana, назвав её особенно перспективной.